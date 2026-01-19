Kretingos rajone bus apšviestas dar vienas pėsčiųjų ir dviračių takas

Kaip nurodo Kretingos rajono savivaldybė, bus apšviestas ruožas nuo sankryžos su Venecijos akligatviu iki pėsčiųjų tako pabaigos ties Liepų g. 12.
Sutartis šio tako apšvietimo projektavimo ir įrengimo darbams atlikti pasirašyta su konkursą laimėjusia UAB „Elektros energetika“.
„Apšvietimo įrengimo darbai turėtų būti baigti šių metų gruodį. Įrengus apšvietimą, bus sudarytos patogesnės sąlygos gyventojams bei svečiams naudotis taku tamsiuoju paros metu“, – sakė Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Vilma Preibienė.
Žibininkų kaimo pėsčiųjų ir dviračių tako projektavimo ir apšvietimo įrengimo darbai kainuos beveik 61 tūkst. eurų. Jie finansuojami savivaldybės biudžeto lėšomis.
Šiemet taip pat bus apšviestas Vydmantų kaimo pėsčiųjų ir dviračių tako ruožas ( 2,36 km) nuo Žibalės iki Pušų gatvės. Šiam takui apšviesti bus naudojamos saulės baterijos. Darbus planuojama baigti vasaros pradžioje.
2026 m. apšvietimas bus įrengtas ir Dupulčių kaime, Vydmantų kaimo Liepų gatvėje ir Laivių kaimo Platelių bei Pievų gatvėse.
