Vilniaus stoties rajono atsinaujinimas keičia požiūrį į gyvenimą miesto širdyje

Jau prieš kelerius metus prasidėjęs tiek naktinio, tiek kultūrinio gyvenimo persikėlimas į pietinę senamiesčio dalį ar dar arčiau geležinkelio ir autobusų stočių tęsiasi toliau. Čia atsiranda vis daugiau naujų maitinimo įstaigų, pramogų ir kultūros vietų, kurios traukia skirtingus poreikius turinčius miesto gyventojus ir svečius.

„Bet kuriame mikrorajone vienas svarbiausių dalykų yra socialinė infrastruktūra. Tai vietos, kuriose galima kokybiškai praleisti laisvalaikį, vyksta renginiai, švietimo įstaigos, parduotuvės, paslaugų teikėjai. Jų čia galima rasti vis daugiau ir įvairesnių, o šios miesto dalies potencialas yra didžiulis, turint omenyje ir tai, kad šalia – visas senamiestis“, – teigia Arvydas Avulis, nekilnojamojo turto bendrovės „Hanner“ valdybos pirmininkas.

Jo vadovaujama bendrovė šalia Pylimo gatvės šiuo metu stato naują gyvenamųjų namų ansamblį „Renesanso“. Šis projektas yra puikus pavyzdys, kaip atsinaujinančiame rajone susijungia senamiesčio estetika ir modernių sprendimų teikiama gyvenimo kokybė. 8 mažaaukščių namų komplekse bus įrengti 145 įvairaus dydžio, nuo 20 iki 132 kv. m butai. Tai platus pasirinkimas tiek nuomai, tiek sau būsto ieškantiems žmonėms.

Įkvėpimas iš praeities

„Kurdami projektą, siekėme jo mastelį priderinti prie aplinkinių pastatų, gatvės išklotinės, o fasadą „perlaužėme“, kad jis prisiderintų prie ne visiškai tiesios gatvės. Kalbant apie pastato proporcijas, mus įkvėpė dar XX a. pradžioje parengtas projektas šiai teritorijai, kuris taip ir nebuvo pastatytas. Kadangi aplinkiniai namai taip pat daugiausia statyti XX a. pradžioje, fasado apdailai pasirinkome tuo metu Vilniuje populiarų dekoravimą faktūriškai mūrijant plytas“, – pasakoja Lukas Rekevičius, „Aketuri architektai“ architektas, vienas iš projekto autorių.

Anot jo, teritorijos vidinėje dalyje atsiskleidžia kitas senamiesčiui būdingas elementas – besijungiantys netaisyklingos formos kiemeliai, kuriuose palaikoma aplinkiniam rajonui būdinga erdvės ir pastatų proporcija.

„Vidiniuose kiemeliuose esantys pastatai nėra aukšti – daugiausia trijų aukštų, be to, jie unikalūs, su skirtinga apdaila ir detalėmis. Jei reikės pasakyti, kur gyveni, bus galima apsieiti be korpusų ir numerių – užteks, pavyzdžiui, pasakyti, kad tai balto tinko namas paskutiniame kiemelyje“, – kalba L. Rekevičius.

Investicija į ateitį

Dar viena „Renesanso“ būstų savybė, būdinga senamiesčio pastatams – aukštos lubos, kurios užtikrina didesnį komfortą. Tačiau tuo pačiu projekte taikomi sprendimai, pranokstantys įprastus senamiesčio būstus.

„Palyginus su senaisiais šios miesto dalies pastatais, išsprendėme ne vieną opesnę problemą. Pavyzdžiui, dideli mediniai langai ir stoglangiai garantuoja natūralią šviesą bute, o gyventojų patogumui visuose butuose įrengtas grindinis šildymas. Parkavimo klausimą išsprendžia požeminė stovėjimo aikštelė“, – teigia bendrovės „Hanner“ valdybos pirmininkas.

Pasak jo, būsto įsigijimas šioje pietinėje Vilniaus senamiesčio dalyje gali būti vertinamas kaip investicija į ateitį, nes artimiausiu metu šio mikrorajono laukia pokyčiai, kurie turėtų didinti jo patrauklumą.

Tai – ir tolesnė naktinio, kultūrinio gyvenimo plėtra, ir dideli konversijos projektai. Pavyzdžiui, „Lietuvos geležinkeliai“ ir Vilniaus miesto administracija yra pristatę idėją paversti 20 hektarų teritoriją tarp Geležinkelio ir Pelesos gatvių daugiafunkciu verslo ir mobilumo centru. Tad visai šalia besikuriančios įmonės ir biurai toliau skatins šios vietos virsmą.

„Renesanso“ projekte pirmieji naujakuriai turėtų įsikelti 2020 m. pabaigoje. Be šio projekto, „Hanner“ sostinėje plėtoja gyvenamuosius projektus „Centro rezidencija“, „Paparčių namai“, „Pilies apartamentai“, taip pat Rinktinės gatvėje vysto verslo kompleksą „Business Stadium“.