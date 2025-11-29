Vilniaus rajone prie Vilnojos ežero už 0,8 mln. eurų planuojama įrengti poilsio erdvę

Savivaldybės Komunikacijos skyriaus vedėja Jolanta Gulbinovič sako, kad įgyvendinus projektą atsirastų daugiau galimybių bendruomenei leisti laiką gamtoje ir taip būtų skatinamas turizmas.
„Estetiškai patraukli ir funkcionali teritorija taps traukos vieta ne tik Vilniaus rajono gyventojams, bet ir lankytojams iš Vilniaus miesto ar tolimesnių regionų“, – komentare BNS teigė J. Gulbinovič.
„Šiuo metu konkrečių sprendinių, (kas bus įrengta ežero pakrantėje – BNS), dar nėra, tačiau projektuotojas jau atrinktas ir su juo derinamas paslaugų sutarties pasirašymas“, – pridūrė ji.
Anot rajono mero Roberto Duchnevičiaus, šiuo metu vietovėje trūksta infrastruktūros, paplūdimys nėra tinkamas laisvalaikiui, o rytinė pakrantės teritorija bei paplūdimio prieigos apleistos.
„Išsaugodami natūralią gamtą siekiame sukurti saugią, patrauklią ir tvarią viešąją erdvę, kurioje gyventojai jaustųsi laukiami“, – pranešime teigė R. Duchnevičius.
Anot J. Gulbinovič, šiuo metu pakrantę prižiūri Sudervės seniūnija – ji yra šienaujama ir palaikoma tvarkinga, gyventojai ja naudojasi. Vis dėlto ji galėtų būti išnaudota kokybiškiau.
„Pakrantė turi neišnaudoto potencialo: trūksta rekreacijai ir paplūdimio funkcijai būtinos infrastruktūros, o kai kurios prieigos ir rytinė teritorijos dalis galėtų būti kokybiškai pritaikytos gyventojų poilsiui“, – BNS teigė ji.
Anot savivaldybės, laisvai gyventojams prieinama viešoji erdvė būtų tinkama tiek pasyviam, tiek aktyviam poilsiui.
Pasak J. Gulbinovič, poilsio vieta yra arti pagrindinio kelio ir jos pasiekiamumas gana patogus, tačiau įgyvendinant projektą į tai bus atsižvelgta.
„Būtent šio projekto apimtyje kelio sprendiniai nėra numatyti, tačiau projektavimo eigoje bus atsižvelgta į tvarkomos teritorijos ir jos prieigų infrastruktūrą, kad lankytojų judėjimas būtų kuo patogesnis ir saugesnis“, – BNS teigė ji.
Tarp Brinkiškių ir Užuežerės kaimų esančio Vilnojos ežero pietvakarinėje pakrantėje įsikūręs akmens skulptūrų parkas, įrengtas privatus paplūdimys, vandenlenčių ir vandens batutų pramogų zona, veikia kaimo turizmo sodybos.
Anot akmens skulptūrų parko „Vilnoja“ ir privataus paplūdimio direktoriaus Jono Ungulaičio, apie savivaldybės planus kitame ežero krante įrengti viešąją poilsio erdvę jis nėra girdėjęs.
Tarybai pritarus, 15 proc. – 680 tūkst. eurų – projekto vertės būtų finansuojama ES lėšomis, o likusios išlaidos – iš savivaldybės biudžeto. Taip pat savivaldybė padengtų netinkamas finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinas išlaidas bei užtikrintų projekto tęstinumą 5 metus po jo įgyvendinimo pabaigos.
Planuojama, kad projekto įgyvendinimas užtruks kelerius metus, atsižvelgiant į projektavimo procesą ir darbų apimtį.
