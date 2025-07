Benkunskas: keleivinis laivas Nėryje – simbolinis upės įprasminimas

„Galime sakyti, kad turime keleivinės laivybos Neryje pradžią – į Vilnių atvyko ir į vandenį yra nuleistas pirmasis iš mūsų keturių elektrinių laivų, jis bus skirtas maršrutiniam keleiviniam transportui ir, aišku, kitoms funkcijoms – upės gyvybės populiarinimui“, – žurnalistams Neries krantinėje pirmadienį sakė meras.

„(Siekiame – ELTA), kad Neris tarnautų ir prisidėtų prie simbolinio upės įprasminimo Vilniaus mieste“, – teigė V. Benkunskas.

Anot jo, viešoji laivyba Nerimi yra tik pirmasis etapas Vilniui siekiant labiau įveiklinti upės ir jos krantinės teikiamą ekonominį, rekreacinį potencialą, kaip tai vykdoma kituose Europos miestuose.

„Vilnius yra apdovanotas gamta, yra nuostabi upė, kuri teka per patį Vilniaus centrą, senamiestį, per pačią širdį. Norisi, kad tas gyvybės laipsnis Neryje būtų didesnis, kad žmonės čia kurtųsi verslus, vyktų renginiai, be jokios abejonės, tam gali prisidėti ir laivyba“, – kalbėjo meras.

Šiuo metu Vilniaus savivaldybė taip pat baigia ruošti Neries įveiklinimo planą, kuriuo numatytas infrastruktūros tvarkymas, vieningo krantinių apšvietimo įrengimas, renginių ciklai.

„Būkime realistais – tikrai (laivai – ELTA) nepakeis nei troleibusų, nei autobusų, pagrindinis viešasis transportas kaip yra, taip ir bus ratinės transporto priemonės, (…) Bet šita paslauga irgi prisidės prie to, kad keliavimas, ypač centrinėje miesto dalyje, kalbant apie viešąjį transportą irgi gali būti išnaudojamas“, – sakė V. Benkunskas.

Vilniaus savivaldybė 4 elektrinius laivus už 1,85 mln. eurų įsigijo iš Latvijos elektrinių laivų gamintojos „BIC“, vieno laivo kaina siekia 450 tūkst. eurų.

Pirmadienį 10 dienų testavimą pradedantis pirmasis laivas vadinasi „Rytas“, pirkti bilietus ir juo plaukti keleiviai galės nuo liepos 26 d.

Rudeniop Neryje turėtų plaukti taip pat laivai „Lašiša“, „Smilga“ ir „Geležinis vilkas“.

Laivų grimzlė, pasak mero, yra pritaikyta nepastoviam Neries vandens lygiui, atliepia situaciją, kad vandens lygis yra šokinėjantis.

Nors pirmuoju etapu įsigyti 4 laivai, ateityje planuojama įsigyti dar 4, įrengti daugiau stotelių link Vilniaus pliažų.

Viename laive įrengtos 32 keleivių vietos, jos pritaikytos žmonėms su judėjimo negalia, įrengtos vietos vežtis dviračius ir paspirtukus.

Laivą aptarnaus du įgulos nariai – po vieną kapitoną ir upeivį, šiuo metu laivybą aptarnausianti savivaldybės įmonė „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT) yra pasirašiusi 5 sutartis su kapitonais ir 17 – su upeiviais.

Didžioji dalis upeivių yra autobusų vairuotojai, išlaikę egzaminus ir įgiję upeivių sertifikatus.

„Tiek upeiviai, tiek kapitonai yra apmokyti aukščiausiais saugumo standartais, dabar testuosimės, (…) įgyvendinsime įvairias saugumo pratybas, žiūrėsime, kaip maksimaliai užtikrinti saugumą Neryje. Gelbėja tai, kad Nėris yra labai sekli, tai galbūt iškritus galima bus kai kur ir paeiti“, – žurnalistams kalbėjo VVT vadovas Ignas Degutis, pridurdamas, kad dėl saugumo visi keleiviai privalės dėvėti liemenes.

Planuojama, kad per šį vasaros sezoną Nerimi bus plukdoma apie 20-30 tūkst. keleivių.

Laivų neplanuoja naudoti evakuacijai

Vilniaus mero teigimu, naujųjų laivų nėra numatyta pritaikyti gyventojų evakuacijai.

„Esminis dalykas, kad mes kalbame apie Neries upę su visa jos specifika – padaryti kažkokią didesnę evakuaciją prie dabartinio tam tikro Neries vingių, farvaterio gilumo yra neįmanoma“, – teigė V. Benkunskas.

Anot jo, planų imtis upės gilinimo darbų nėra, tam esą nėra poreikio, o naujieji laivai plaukios tik miesto teritorijoje.

„Evakuacijos plane jie niekaip neatsispindi“, – sakė meras.

Balandžio pabaigoje pristatytas sostinės evakuacijos planas, parengtas remiantis Ukrainos, JAV miestų patirtimis, skirtas karinės invazijos, hibridinių atakų, branduolinių grėsmių, stiprių gamtinių stichijų, ekstremalių infrastruktūros avarijų atvejams.

Nustatyti bilietų įkainiai

Kaip jau skelbta, Vilniaus miesto taryba pernai patvirtino ir laivų bilietų kainas.

Galima bus pirkti 90 minučių trukmės bilietus, su kuriais galima bus keliauti ir autobusais. Juos įsigyti galima bus mobiliojoje aplikacijoje „Judu“ arba savitarnoje. Įprasto 90 minučių elektroninio bilieto kaina sieks 3 eurus, o bilietą perkant laive – 4 eurus.

Pasak Vilniaus mero, bilietų kaina yra konkurencinga, nes panašaus pobūdžio paslaugos visuomet yra brangesnės.

„Galime pažiūrėti Skandinavijos miestus, kur bilietų kainos siekia ir 10 eurų, tai šiuo atveju 3 eurai už vieną kelionę (…) yra normali kaina“, – žurnalistams kalbėjo V. Benkunskas.

Jo teigimu, išlipus iš laivo ir likus laiko bilietą galima bus išnaudoti įsėdus į troleibusą ar autobusą.

Pusantros valandos bilietus su nuolaida gyventojai galės įsigyti tomis pačiomis sąlygomis kaip ir keliaudami autobusais – 50 proc. (kainuos 1,5 euro) taikoma moksleiviams ir studentams, 80 proc. (0,6 euro) nuolaida – vyresniems nei 80 metų gyventojams bei kitais įstatymų atvejais.

Numatoma galimybė įsigyti ir šeimos bilietą – elektroniniu formatu jo kaina siektų 7 eurus, o perkant laive – 9 eurus.

Pernai Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė, kad visuomeninei laivybai būtų pritaikytas 10,5 kilometrų Neries upės ruožas savivaldybės ribose nuo Valakampių II paplūdimio iki Vingio parko.

Į sostinės viešojo transporto sistemą laivai bus integruoti trimis etapais – pirmasis maršrutas bus vykdomas nuo Jasinskio gatvės iki Mindaugo tilto, įsėsti bus galima 5 stotelėse.

Skaičiuojama, kad kelionė pilnu pirmo etapo maršrutu Žirmūnų paplūdimys-Verslo trikampis (Jasinskio g.) truks 45-55 min, priklausomai nuo upės srovės.

Antruoju etapu jų tinklas šioje jungtyje bus plečiamas, įrengiant papildomai dar 6, trečiuoju etapu bus kuriama jungtis Žvėrynas–Vingio parkas, įrengiant papildomas 2 stoteles. Iš viso ketinama įrengti bent 15 naujų prieplaukų.

Tikimasi, kad baigus pirmą etapą per sezoną laivais bus pervežama virš 69 tūkst. keleivių, antrąjį – virš 83 tūkst., o įrengus visas jungtis – apie 95 tūkst. keleivių.