Vilniaus „Delfinas“ – Šiaurės Europos klubų vicečempionas

Šiaurės Europos šalių klubų čempionate varžėsi septynios komandos, suskirstytos į dvi grupes. Kiekvienos rungtynės buvo aukso vertės, nes į finalą pateko grupių nugalėtojai.
Pirmosiose rungtynėse vilniečiai 19:17 (8:4, 4:5, 4:3, 3:5) palaužė Kopenhagos STT (Danija) komandą.
Lemiamose rungtynėse dėl pirmos vietos grupėje „Delfinas“ po dar vieno itin atkaklaus mūšio 20:18 (5:5, 6:4, 6:5, 3:4) įveikė Stokholmo „Neptun“ (Švedija) vandensvydininkus.
Šiose rungtynėse netrūko aistrų ir jos truko beveik pusantros valandos. Net keturi Vilniaus klubo žaidėjai nebaigė susitikimo dėl pražangų. Nugalėtojams šešis įvarčius pelnė Lietuvos šaknis jau įleidęs ukrainietis Volodymyras Voitenka, po keturis – Patrykas Pašukas, Antonas Jarmolkovičius ir Ihoris Kečedži.
„Rungtynės nebuvo lengvos. Su šeimininkais turėjome vargo, o su „Neptun“ taip pat sekėsi sunkiai, nors prieš mažiau nei metus „Nordic“ lygoje juos nugalėjome gana lengvai. Jautėsi rungtynių stoka. Paskutines tokias rungtynes žaidėme tik gegužės mėnesį Lietuvos čempionate, kur per visą sezoną turėjome tik penkis susitikimus. Žaidėjai stokojo žaidybinės patirties, nes šiuo laikotarpiu Lietuvoje neturime su kuo pasibandyti jėgas. Aktyviai šiuo metu veikia tik Elektrėnų „Žaibo“ klubas, kuris dažniausiai rungtynes žaidžia užsienyje“, – sakė Vilniaus komandos treneris Nerijus Papaurėlis.
Tarp pergalių priežasčių treneris išskyrė gerą jaunųjų vandensvydininkų P. Pašuko ir A. Jarmolkovičiaus žaidimą – tai didžiąja dalimi lėmė tai, kad jie visą vasarą sportavo su Lietuvos jaunimo rinktine ir dalyvavo Europos čempionate.
Iš viso P. Pašukas Danijoje pelnė dešimt įvarčių, o A. Jarmolkovičius – šešis. Dar rezultatyviau žaidė V. Voitenka, kuris su keturiolika įvarčių buvo rezultatyviausias viso turnyro žaidėjas.
Finale „Delfinas“ stojo į kovą su nugalėtojos titulą gynusia Suomijos čempione, Europos Iššūkio taurės turnyro dalyve Espo „Cetus“ ekipa. Jai atstovavo net šeši žaidėjai iš Serbijos ir Juodkalnijos.
Vilniaus klubas finale priešinosi varžovams, bet galiausiai turėjo pripažinti jų pranašumą 10:17 (1:4, 2:4, 4:5, 3:4).
„Cetus“ yra pusiau profesionali komanda, turinti didelę paramą tiek iš miesto, tiek iš rėmėjų. Ji nuolat dalyvauja Europos taurių turnyruose. Buvo sudėtinga jiems pasipriešinti, nors dar prieš porą metų šią ekipą įveikdavome. Dabar suomiai smarkiai pažengė į priekį. Mes tokių galimybių ruoštis turnyrams ir dalyvauti Europos taurėse neturime. Šešerius metus turėjome Vilniaus savivaldybės paramą, bet dabar jos nebegauname. Tai lėmė, kad žaidėjų meistriškumas stabtelėjo“, – pabrėžė N. Papaurėlis.
Treneris atskleidė, jog „Delfinas“ planuoja dalyvauti naujame „Nordic“ lygos sezone, o vienas iš turnyrų gruodžio pradžioje turėtų vykti Vilniuje, tačiau tam dar bus ieškoma lėšų, kurių šiuo metu trūksta.
„Turime neblogo jaunimo ir keletą patyrusių žaidėjų. Jie leidžia vis dar išlikti konkurencingiems tarp Šiaurės Europos klubų. Bet lyderius išlaikyti dėl esamos situacijos bus tikrai nelengva, nes kai kuriais žaidėjais jau domisi kiti klubai. Labai tikimės, kad pavyks gauti didesnį dėmesį tiek iš miesto, tiek iš rėmėjų“, – vylėsi N. Papaurėlis.
„Delfinas“ 2023 metais tapo Šiaurės Europos šalių klubų čempionu, o 2024 metais iškovojo sidabro medalius.
