Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui vadovaus Marius Švaikauskas

Jis pareigas pradės eiti ketvirtadienį, pranešė VAATC.
„Tikimės, kad naujojo vadovo patirtis valdant dideles infrastruktūros organizacijas, įgyvendinant strateginius pokyčius ir stiprinant veiklos efektyvumą padės bendrovei pereiti į naują brandos etapą“, – pranešime sakė Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas.
Anot M. Švaikausko, VAATC turės skirti didesnį dėmesį rūšiavimui, atliekų prevencijai, antriniam žaliavų panaudojimui, efektyvinti bendrovės veiklą, skaidriai komunikuoti su savivaldybėmis ir gyventojais.
M. Švaikauskas pakeitė šiemet vasarį pasitraukusį Paulių Martinkų. Nuo tol įmonei laikinai vadovavo nepriklausoma valdybos narė Elida Drapienė.
M. Švaikauskas turi 15 metų vadovaujamo darbo patirtį – buvo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento bei „Vilniaus vandenų“ direktorius, vadovavo valstybės valdomos energetikos grupės „Epso-G“ fizinio barjero pasienyje su Baltarusija statybai.
Kaip rašė BNS, „Via Lietuvos“ valdyba jį atleido pernai vasarį. M. Švaikauskas BNS yra pripažinęs, kad valdyba jo pašalinimą argumentavo Susisiekimo ministerijos pageidavimu, nors valdybos pirmininkė Rūta Butautaitė-Pivoriūnienė tai neigė.
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