 Vaizdai prie mokyklos kelia siaubą

Vaizdai prie mokyklos kelia siaubą

2026-10-15 10:18
Sandra Kindiuk (LNK)

Ar gali tėvai būti ramūs dėl savo vaikų saugumo, kai prie pat mokyklos sukiojasi, kaip įtariama, nuo narkotikų apsvaigę žmonės? Ir tai vyksta ne kur nors miesto pakraštyje, o pačioje Vilniaus širdyje. Vaizdais, kuriuose matyti apsvaigę žmonės prie mokyklos, pasidalijo vilnietis Arnoldas. Jo du vaikai lanko Antano Vienuolio progimnaziją. Vyras sako, kad tai ne pavienis atvejis, o jau seniai besitęsianti problema. Pasak jo, situacija nesikeičia, nors vaikai su tokiais vaizdais susiduria labai dažnai.

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Vaizdai prie mokyklos kelia siaubą / LNK vaizdo įrašo stop kadrai

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– Ar tai yra vienas atvejis, kurį pasisekė užfiksuoti jums, ar tai kartojasi labai dažnai ir kasdien?

– Na, užfiksuotas atvejis tai ne vienas. Aš esu filmavęs, kaip leidžiasi narkotikus. Tai šitas jau toks buvo įspūdingas, nes trys vienoje vietoje vartojantys žmonės. Vaikai, žmonės, štai už tvoros vartai, turistai, ir čia, vidury gatvės, taip vyksta. Tai man pačiam buvo šokas. Tai tiek.

– Ar čia vaikų kasdienybė? Kelintokai vaikai?

– Vyriausias – aštuntokas, dukra – trečiokė. Tai dėl aštuntoko jau ramiausiai ir pabėgti gali, ir kažką, o trečiokė tai tokia dar...

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Iš esmės, aštuoneri metai. Kokia situacija yra čia, prie mokyklos? Ar visus aštuonerius metus pastebėdavote tokius vaizdus, ar čia paskutiniu metu atsirado šitai?

– Na, tokio kraupaus nesu matęs, kad tiek daug vienoje vietoje. Bet čia jau visada, čia visokių narkomanų yra. Tai narkomanų visur jau yra, bet, na, yra visada.

– Bendraujate turbūt ir su kitais tėveliais, ir su mokyklos vadovybe? Kaip sprendžiate?

– Na, tai mokykla sprendžia. Jie kreipiasi į savivaldybę. Čia buvo tokie suoliukai, jie dabar panaikinti, bet, kaip matom, va ten sėdi jie sėkmingai ir be suoliukų.

Ir čia dar žada renovuoti šitą parką. Tik padarys, renovuos, padarys suoliukų, tai ir vėl bus šitų narkomanų vieta gulėti ir miegoti, ir leistis, ir visą kitą.

– Kaip gyvenate štai su tokia realybe? Kaip bandote užtikrinti vaikų saugumą?

– Bandom viešinti, kovoti, kad nebūtų bent jau taip kaip Amerikoje matom. Čekijoje jau irgi tas pats, Norvegijoje tas pats, ten jau policija nebesusitvarko, jie nieko negali padaryti, nes jau jų ten tiek daug. Na, jeigu čia bus 40 vienoje vietoje tokių gulinčių, tai ką policija padarys? Nieko. Tai ir šiaip jie nieko negali padaryti. Jie išsiveža juos ir jie kitą dieną jau čia.

Šiame straipsnyje:
mokykla
narkotikai
apsvaigę žmonės
vaikai

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