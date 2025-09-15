Vaikų būreliams sostinė šiemet atseikėjo milijonus eurų

„Vilnius siūlo neįtikėtiną veiklų įvairovę, kuri leis ne tik užpildyti laisvalaikį po pamokų, tačiau ir vilniečių atžaloms išbandyti naujas veiklas, ugdys fizinį aktyvumą, socialinius įgūdžius, suteiks galimybę eksperimentuoti. Papildomu finansavimu norime sudaryti galimybę kuo didesniam ratui atrasti ir ugdyti savo talentus ar pomėgius“, – sakė Vilniaus vicemerė Donalda Meiželytė.
Kaip ir ankstesniais metais, 1–12 klasių moksleiviai per mėnesį galės gauti 25 eurus vienam būreliui. Gaunantys socialinę paramą ar spec. poreikių turintys mokiniai galės pasinaudoti dvigubu neformaliojo ugdymo krepšeliu. Ši finansinė pagalba ne tik sumažins išlaidas tėvams, bet ir suteiks laisvę tėvams renkantis tarp įvairių būrelių. Pernai neformaliojo švietimo krepšeliu pasinaudojo apie 35 tūkst. vilniečių.
Tarp naujųjų neformaliojo švietimo programų – ir tokios inovatyvios veiklos, kaip dronų konstravimas ir valdymas, dirbtinio intelekto kursai, kūrybinės inžinerijos, šiuolaikinio cirko, šachmatų akademija, „cosplay“ būreliai, netgi finansinio raštingumo ir verslumo studijos. Itin populiarėja ir STEAM būreliai, kuriuose mokiniai mokosi konstruoti ir valdyti dronus, gilina programavimo žinias bei atranda dirbtinį intelektą ar kūrybinę inžineriją.
Norėdami pasinaudoti NVŠ krepšeliu, tėvai turi pasirinkti programą iš Savivaldybės patvirtinto sąrašo ir su būrelio vykdytoju pasirašyti mokymo sutartį dėl neformaliojo vaikų švietimo. Svarbu tai padaryti kuo anksčiau, nes vietų skaičius programose yra ribotas.
Kaip viskas vyksta?
- Svetainėje https://neformalusugdymas.vilnius.lt/ galite susipažinti su netoliese jūsų gyvenamosios vietos ar kitoje patogioje lokacijoje vykstančiais būreliais ir išsirinkite akredituotą programą, kuri yra finansuojama;
- pasidomėkite švietimo įstaigų, kurios yra šalia jūsų namų, siūlomais būreliais;
- dauguma būrelių organizatorių ir organizacijų turi savo interneto svetaines ir socialinių tinklų paskyras;
- į pasirinktos programos vykdytoją kreipkitės tiesiogiai ir gaukite visą jums aktualią informaciją bei finansavimo sąlygas;
- pasirašykite mokymo sutartį su neformaliosios švietimo veiklos teikėju. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena pasirinkta neformaliojo švietimo veikla.
Vilniaus miesto investicijos į neformalųjį švietimą – tai kryptingas žingsnis kuriant aplinką, kurioje kiekvienas vaikas turi galimybę augti, tobulėti ir atskleisti savo gebėjimus įvairiose srityse.
