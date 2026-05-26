Tėvai sunerimę: pradinukų kelionė į mokyklą gali tapti nesaugi

Vilniaus „Vyturio“ pradinę mokyklą lanko 360 6–11 metų vaikų. Laikinosios patalpos nuo dabartinės mokyklos ir jos aptarnaujamos Justiniškių teritorijos nutolusios apie 7,5 kilometro. Tėvų tarybos vertinimu, toks atstumas pradinukams, ypač pirmokams ir antrokams, kelia ne tik organizacinių, bet ir saugumo klausimų.
Anot šios mokyklos Tėvų tarybos pirmininko Martyno Suzanovičiaus, apie pokyčius tėvai sužinojo iš žiniasklaidos vos prieš 1,5 mėnesio, jiems nebuvo pateikta jokia oficiali informacija ir pasiūlymai, kaip vaikai galės pasiekti naująsias mokymosi patalpas.
„Dalis vaikų ateidavo į mokyklą pėsčiomis, o kitus tėvai atveždavo ir toliau važiuodavo į darbus. Dabar tai labai nepatogi kryptis, reikia pravažiuoti „Akropolį“, šalia numatyta 1.5 metų vyksianti gatvės rekonstrukcija, o tai reiškia, kad žmonės pateks į didelius kamščius“, – nuogąstavo M. Suzanovičius.
2026 m. gegužės 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariams adresuotame kreipimesi Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos Tėvų tarybos pirmininkas nurodo, kad tėvų bendruomenė dar balandžio 22 d. kreipėsi į savivaldybę dėl mokinių pavėžėjimo organizavimo.
Buvo prašoma užtikrinti pavėžėjimą tarp dabartinės mokyklos vietos ir laikinų patalpų – tiek ryte, tiek po pamokų, taip pat po prailgintos dienos veiklų. Alternatyviai savivaldybės prašyta pateikti kitą aiškų ir praktiškai įgyvendinamą sprendimą.
Anot M. Suzanovičiaus, pavežėjimo problemos klausimas yra perduotas Vilniaus miesto savivaldybės įmonei „JUDU“, tačiau kol kas nėra aišku, ar tam numatytas atskiras finansavimas ir ar svarstomas specialus mokinių pavėžėjimas. Tėvų turimomis žiniomis, šiuo metu realiai kalbama tik apie viešojo transporto infrastruktūrą – papildomą stotelę ir galimas maršrutų korekcijas. Tačiau organizuotas mokinių pavėžėjimas specialiu transportu šiuo metu nėra planuojamas.
M. Suzanovičius teigia, kad tokie įmonės užmojai tėvų netenkina. „Pradinukai nėra pasiruošę važiuoti viešuoju transportu. Maža to, atsirandantis draudimas vaikams į mokyklą neštis mobiliuosius telefonus kelia dar daugiau nerimo dėl saugumo. Rajonuose yra numatyta, kad pavėžėjimas yra organizuojamas, jei mokykla nuo gyvenamosios vietovės yra nutolusi 3 km. Miestuose tokia situacija nėra aiškiai reglamentuota, tačiau 3 km taisyklę vertiname kaip teisės analogijos argumentą ir švietimo prieinamumo kriterijų.“, – sakė Tėvų tarybos pirmininkas.
Nors į Vilniaus miesto savivaldybę mokyklos Tėvų taryba kreipėsi vos sužinojusi naujieną, atsakymo per 20 darbo dienų negavo. Anot M. Suzanovičiaus, jei tėvai apie pokyčius būtų buvę supažindinti anksčiau, būtų galėję rašyti prašymus vaikus perkelti į kitas mokyklas, tačiau šiuo metu to padaryti nebeįmanoma, nes jau skelbiami į mokyklas priimtų vaikų sąrašai ir pasirašomos sutartys.
Tėvų tarybos pirmininko teigimu, ketvirtadienį numatytas susitikimas su vicemeru Vytautu Mitalu, tačiau jau spėjama, koks sprendimas bus pasiūlytas.
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