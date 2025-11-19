Tęsia šventinę tradiciją: pristatyti kalėdiniai traukiniai

„Šiandien skelbiame Kalėdų sezono startą. Džiaugiuosi, kad ši LTG tradicija jau yra neatsiejama didžiausių žiemos švenčių dalis. Jau penktą kartą sugrįžtantys ir labai laukiami kalėdiniai traukiniai sujungs mūsų šalies regionus ir dovanos neišdildomų įspūdžių kiekvienam keliautojui“, – sakė susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas.
Šiais metais kalėdiniai „LTG Link“ traukiniai kursuos penkiomis kryptimis: Vilnius–Kaunas, Vilnius–Trakai, Vilnius–Klaipėda, Vilnius–Mockava, o iki gruodžio 11 dienos – ir Vilnius–Turmantas kryptimi. Kelionės kalėdiniais traukiniais prasidės lapkričio 20 dieną.
„Norime, kad kelionės traukiniu būtų ne tik efektyvus būdas pasiekti tikslą, bet ir maloni patirtis. Kalėdiniai traukiniai – tai mūsų indėlis į šventinę nuotaiką, kurią keleiviai gali patirti vos įlipę į traukinį. Šiuo jaukiu švenčių laukimo metu, kai vyksta daugybė susitikimų ir renginių, traukinys tampa patogiu ir prasmingu pasirinkimu“, – sakė „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė.
Šiemet traukinių puošyba rūpinosi įmonė „Balti lapai“, pasitelkusi profesionalių dekoruotojų komandą „ESEA“, o lipdukus, skirtus riedmenims papuošti, gamino įmonė „Ink idea“. Trys kalėdiniai riedmenys papuošti šviesų ir muzikos temą atspindinčiomis dekoracijomis, šiuose traukiniuose keleiviai išvys ne tik kalėdines eglutes, bet ir muzikos instrumentus.
Ketvirtajame traukinyje, važiuojančiame maršrutu Vilnius–Mockava, keleiviai jausis lyg sugrįžę į vaikystę. Šio riedmens dekoracijomis rūpinosi Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūra „Go Vilnius“. Pasak jos vadovės Dovilės Aleksandravičienės, jau tradicija tapusi kelionė papuoštu traukiniu tikrai padės pajusti švenčių ir svečių laukiančio Vilniaus – Europos Kalėdų sostinės 2025 – atmosferą.
„Vien per praėjusius metus Vilniuje apsilankė daugiau nei 100 tūkstančių turistų iš Lenkijos. Prisidėdami prie iš Mockavos atvažiuojančio traukinio puošimo, mūsų kaimynams norime padovanoti unikalią patirtį ir taip pakviesti atvykti į šių metų Kalėdų sostinę bei organizuojamą Vilniaus kalėdiškiausią dieną – to tiesiog neįmanoma praleisti“, – sakė D. Aleksandravičienė.
Penktus metus iš eilės puošiami kalėdiniai „LTG Link“ traukiniai jau tapo tradicija, kasmet pritraukiančia rekordinį kiekį keleivių – vien praėjusiais metais kalėdiniais traukiniais keliavo daugiau nei 100 tūkstančių gyventojų. Dėl šios priežasties šiemet maršrutais Vilnius–Kaunas ir Vilnius–Trakai vykstančiuose traukiniuose įsigalioja vietų rezervacija, dalis nerezervuojamų vietų liks terminuotus bilietus turintiems keliautojams.
Kalėdiniai „LTG Link“ traukiniai kursuos iki kitų metų sausio 11 dienos.
