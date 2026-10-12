Teisme – dar vienas „Energesman“ nepalankus sprendimas

Apeliacinis teismas spalio 8 dieną atmetė „Energesman“ skundą dėl įmonei nepalankaus rugpjūčio 7-osios Vilniaus apygardos teismo sprendimo, kuriuo jis atmetė bendrovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo.
„Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo klausimui išspręsti reikšmingas faktines aplinkybes, nenukrypo nuo formuojamos teismų praktikos, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios pakeisti ar panaikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo“, – rašoma Apeliacinio teismo nutartyje.
Anot teismų, toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į ekstremalią situaciją, susijusią su Vilniaus regione kilusia atliekų rūšiavimo krize ir į viešąjį interesą.
„Energesman“ teismams teigė, kad VAATC dar nenutraukus 2013 metų rugsėjo 10 dienos šalių sutarties perėmė MBA gamyklą ir neįsileido „Energesman“ darbuotojų, todėl įmonė neturėjo net teorinių galimybių ištaisyti pažeidimų.
Tuo metu VAATC aiškino, kad „Energesman“ nesiėmė veiksmų pažeidimams ištaisyti, nors dalis jų galėjo būti taisoma įmonei naudojant MBA gamyklą, be to, įmonė nebendradarbiavo su VAATC. Centras pabrėžė, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas pažeistų viešąjį interesą užtikrinti nepertraukiamą atliekų tvarkymą Vilniaus regione.
Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad VAATC veiksmai, susiję su gamyklos perėmimu ir kitų tiekėjų pasitelkimu tvarkyti atliekas yra vertinami ne kaip sutarties nutraukimą patvirtinantys veiksmai, o kaip priemonės siekiant suvaldyti ypač sunkią situaciją, susijusią su atliekų tvarkymu.
Kaip rašė BNS, VAATC liepos 10 dieną pranešė nutraukiantis sutartį su „Energesman“ – pastaroji dėl to kreipėsi į teismą prašydama laikinųjų apsaugos priemonių dar iki ieškinio padavimo. Vėliau, rugpjūčio 10 dieną, įmonė Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu.
Ši byla dar nepradėta nagrinėti iš esmės, BNS pranešė teismo atstovė Lina Nemeikaitė.
Tačau šioje byloje teismas rugpjūčio 14-ąją laikinai uždraudė VAATC reikalauti garantijų išmokų iš „BTA Baltic Insurance Company“ Lietuvos filialo, pastarajam – išmokėti apie 1,3 mln. eurų, kol bus priimtas galutinis teismo sprendimas. VAATC jau buvo paprašęs draudimo bendrovės išmokėti išmokas.
Kaip rašė BNS, VAATC tuomet teigė, jog draudimo bendrovė buvo informuota apie teisminį ginčą, todėl centras šiuo etapu draudimo išmokos ir nesitikėjo.
Pasak L. Nemeikaitės, pastaroji nutartis nebuvo apskųsta.
BNS rašė, jog VAATC rugpjūtį trejiems metams įtraukė „Energesman“ į nepatikimų tiekėjų sąrašą.
Be to, Vilniaus apygardos prokuratūra tęsia aplinkybių patikslinimą ir renka papildomus duomenis dėl Vilniaus savivaldybės bei VAATC veiksmų sprendžiant regiono šiukšlių krizę.
Įmonė rugpjūtį kreipėsi į prokuratūrą prašydama ištirti, ar VAATC ir trys atliekų rūšiuotojos „Ecoservice“, „Ekonovus“ ir „Ekobazė“ atliekas teisėtai tvarko be privalomų taršos leidimų. Bendrovė taip pat prašė įvertinti, ar Vilniaus meras, VAATC vadovas ir šių institucijų darbuotojai nepiktnaudžiavo tarnybine padėtimi, neviršijo jiems suteiktų įgaliojimų tokiu būdu padarydami didelę žalą.
„Energesman“ toliau laikosi pozicijos, kad tiek Vilniaus atliekų gamyklos operavimo, tiek jos modernizavimo sutartys galioja, kol teismai nepriėmė galutinių sprendimų.
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