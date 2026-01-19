 Sutriko „Telia“ ryšys: specialistai patarė, ką daryti

Sutriko „Telia“ ryšys: specialistai patarė, ką daryti

2026-01-19 11:35 kauno.diena.lt inf.

Pirmadienį, prieš 11 valandą, Vilniaus gyventojai susidūrė su „Telia“ mobiliojo ryšio trikdžiais. 

Sutriko „Telia“ ryšys: specialistai patarė, ką daryti
Sutriko „Telia“ ryšys: specialistai patarė, ką daryti / Asociatyvi L. Balandžio / BNS, Freepik.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Telekomunikacijų bendrovė patvirtino, kad dėl fiksuoto tinklo įrangos gedimo sostinės teritorijoje laikinai neveikia dalis paslaugų. Gedimo priežastys tikslinamos.

„Ryšio sutrikimas sprendžiamas operatyviai: ryšio srautai nukreipiami alternatyviais kanalais, todėl paslaugų teikimas bus atnaujintas artimiausiu metu“, – tikino „Telia“ atstovai.

Vartotojams, kurie vis dar susiduria su ryšio sutrikimais, tinklo specialistai rekomendavo perkrauti savo mobilųjį įrenginį – tai turėtų padėti greičiau prisijungti prie tinklo.

Šiame straipsnyje:
Telia
mobilusis ryšys
trikdžiai
telefonai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų