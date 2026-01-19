Sutriko „Telia“ ryšys: specialistai patarė, ką daryti

Telekomunikacijų bendrovė patvirtino, kad dėl fiksuoto tinklo įrangos gedimo sostinės teritorijoje laikinai neveikia dalis paslaugų. Gedimo priežastys tikslinamos.
„Ryšio sutrikimas sprendžiamas operatyviai: ryšio srautai nukreipiami alternatyviais kanalais, todėl paslaugų teikimas bus atnaujintas artimiausiu metu“, – tikino „Telia“ atstovai.
Vartotojams, kurie vis dar susiduria su ryšio sutrikimais, tinklo specialistai rekomendavo perkrauti savo mobilųjį įrenginį – tai turėtų padėti greičiau prisijungti prie tinklo.
Naujausi komentarai