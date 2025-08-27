 Statant Tarandės tunelį ketinama perkelti dabartinį išvažiavimą iš gyvenvietės

2025-08-27 14:13
ELTOS inf.

Įgyvendinant Tarandės tunelio statybą, nuspręsta perkelti dabartinę išvažiavimo iš Tarandės gyvenvietės į Ukmergės gatvę vietą, pranešė Vilniaus savivaldybė.

Statant Tarandės tunelį ketinama perkelti dabartinį išvažiavimą iš gyvenvietės / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Pasak jos, dabartinio išvažiavimo vieta bus perkelta apie 200 m Ukmergės kryptimi.

„Vairuotojams išvažiuojant iš Tarandės gyvenvietės miesto link taip pat kyla nemažai avarinių situacijų. Dabartinis išvažiavimas yra per arti nusukimo į Vilniaus Vakarinį aplinkkelį, todėl neužtenka atstumo saugiai persirikiuoti į kitą eismo juostą. Be to, išvažiavimo į Ukmergės gatvę vieta neatitinka ir šiuo metu galiojančių teisės aktų“, – pranešime cituojamas sostinės meras Valdas Benkunskas.

Trišalė sutartis tarp Vilniaus miesto savivaldybės, bendrovės „Via Lietuva“ ir Vilniaus rajono savivaldybės pasirašyta dar 2019 metais.

Pagal šią sutartį, „Via Lietuva“ atsakinga už dešiniojo posūkio su tuneliniu pravažiavimu po automagistrale ir gretima gatve prie magistralės įrengimą, Vilniaus miesto savivaldybė įsipareigojo įrengti jungiamąjį kelią šalia magistralės, o rajono savivaldybė – rekonstruoti Nesvyžiaus gatvę.  

Vykdydama savo įsipareigojimų dalį, Vilniaus miesto savivaldybė parengė ir patvirtino apie 7,9 ha teritorijos prie Ukmergės g. detalųjį planą ir iš privačių asmenų išpirko 6 jiems priklausiusius žemės sklypus.

Kaip skelbta anksčiau, Tarandės tunelio statybos magistralėje Vilnius–Panevėžys pradėtos šių metų kovo viduryje. Keliais etapais vykdomą projektą ketinama baigti iki kitų metų birželio.

Tunelio statybos darbus, kurių vertė siekia 6,2 mln. eurų, vykdo viešąjį pirkimą laimėjusi bendrovė „YIT Lietuva“

