1,3 mlrd. eurų vertės sutartys: pradedama Rūdninkų karinio miestelio atrojo etapo statyba

Pagal 15 metų trukmės viešojo ir privataus sektorių partnerystės (ang. public private partnership, PPP) sutartis „Rudinai“ už vienos dalies statybą bei priežiūrą bus išmokėta iš viso 487,61 mln. eurų (su PVM), tuo metu „Merko statybai“ – už dvi dalis – atitinkamai 393,25 mln. eurų bei 453,5 mln. eurų. Mokėjimai bus pradėti baigus statybas.
„Norime pasidžiaugti, kad vietoje planuotos didesnės sumos, berods 1,8 milijardo eurų, turime sutaupymą, jei galima taip išsireikšti, 1,4 milijardo eurų. Tai reiškia, kad konkursas vyko esant gerai konkurencijai, tokiai konkurencijai, kokia ir turi būti“, – ketvirtadienį sutarčių pasirašymo ceremonijoje teigė R. Kaunas.
Anot Krašto apsaugos ministerijos, bendra karinio miestelio antrojo etapo projekto vertė sieks 1,33 mlrd. eurų (su PVM). Ji apima ne tik 2,5 metų infrastruktūros projektavimą ir statybą, bet ir jų priežiūrą bei paslaugas 12,5 metų, taip pat finansavimo išlaidas.
Anot R. Kauno, Rūdninkų karinio miestelio projektas liudija stiprų įsipareigojimą nacionaliniam saugumui.
„Tai visos Lietuvos projektas, kuris liudija mūsų tvirtą įsipareigojimą savo nacionaliniam saugumui stiprinti ir ginti. Norime padėkoti verslui už kantrybę, už veikimą valstybės labui, nes neturime jokių teisminių ginčų ir galime sklandžiai judėti į sutarties įgyvendinimą“, – pažymėjo ministras.
Pasak R. Kauno, šiuo metu svarbiausia užduotis, jog projektas būtų įgyvendintas iki 2027-ųjų pabaigos.
„Mes įsipareigojame savo sąjungininkams ir šiuos įsipareigojimus lygiagrečiai vykdome. Lietuva turi padaryti viską, kad iki kitų metų pabaigos visa sukurta kritinė infrastruktūra būtų laiku ir mes galėtume be jokių trikdžių priimti mūsų NATO sąjungininkus, Vokietijos brigadą“, – teigė ministras.
Žemės darbai statybvietėje prasidės jau penktadienį
„Rudinos“ atstovas Giedrius Stravinskas sako, kad įmonė yra pasirengusi įgyvendinti projektą.
„Statybvietėje mūsų lauks puikiai pažįstami dalykai: betonas, metalas, plienas, žemė ir pats darbas, kurį reikės atlikti nepriekaištingai ir tiksliai. Su tokiomis aplinkybėmis susiduriame kiekvieną dieną“, – pasirašymo renginyje teigė G. Stravinskas.
„Esame pasirengę skirti visus turimus resursus, visą sukauptą patirtį, kurios tikrai sukaupėme nemažai statydami visą karinę infrastruktūrą“, – žurnalistams sakė „Merko statybos“ direktorius Saulius Putrimas.
Anot jo, tai didžiausias Lietuvos istorijoje viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektas, o statybvietėje darbai prasidės jau penktadienį.
Centrinės projektų valdymo agentūros atstovė Neringa Pažūsienė sakė, kad sutartys įsigaliojo dar ne visa apimtimi, bet jau galima pradėti žemės paruošimo darbus.
„Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento, bet dar laukia finansinis užbaigimas. Žemės paruošimo darbai pagal sutarties nuostatas pradedami nuo penktadienio. Kada sutartis įsigalios visa apimtimi, tada bus galima pradėti visus darbus“, – spaudos konferencijoje sakė N. Pažūsienė.
„Rudinos“ atstovas G. Stravinskas nurodė, jog grupė projekto finansiniu partneriu pasirinko alternatyvaus turto valdytoją „INVL Asset Management“, o projektą valdys konsorciumo pagrindinė partnerė „Conres LT“.
Dėl projekto priežiūros, pasak G. Stravinsko, dar deramasi: „Tai (projekto priežiūra – BNS) bus po dvejų-trejų metų, tai šiai dienai tokio partnerio įvardyti negaliu“.
Savo ruožtu „Merko statybos“ vadovas S. Putrimas nurodė, jog dėl dviejų dalių finansavimo turi pasiūlymus iš visų Baltijos rinkose veikiančių bankų, taip pat Europos investicijų banko.
N. Pažūsienė pabrėžė, kad konkurso komisijai abejonių dėl pasiūlytų kainų nekilo, kadangi jo dalyviai buvo nuodugniai tikrinami: „Nekilo abejonių dėl kainos, nes buvo patikrinta apskritai visų dalyvių finansavimo struktūra, finansiniai pajėgumai, rodikliai, buvo tikrintos ir kainos.“
540 mln. eurų lengvatinio kredito limitą kariniam miesteliui pernai birželį patvirtino Europos investicijų bankas (EIB). N. Pažūsienė sakė, jog EIB sprendimas paskatino geresnius finansavimo pasiūlymus teikti ir Lietuvoje veikiančius komercinius bankus.
Išdygs bendrabučiai, medicinos, treniruočių, aptarnavimo pastatai
Pasak KAM, projekto konkurso A dalies laimėtoja „Rudina“ per 1,5 metų pastatys bendrabučius Vokietijos kariams, ramovę, automobilių aikšteles, administracinius pastatus Lietuvos kariuomenei, kontrolės ir praleidimo punktus, sandėlius, dirbtuves, priešgaisrinės tarnybos pastatą.
Vėliau – 2028 metais bendrovė įrengs sraigtasparnių aikšteles, pastatys kareivines, valgyklą, medicinos pastatus, rikiuočių aikštę, remonto dirbtuves, degalinę ir plovyklą, garažus.
B dalies vystymo konkursą laimėjusi „Merko statybos“ įmonė „VPSP B“ iki 2027 metų pabaigos pastatys administracinius pastatus, kuopavietes, sandėlius, rikiuočių aikštes, mokymo pastatus, daugiafunkcines sales, garažus, stogines, remonto dirbtuves, o 2028 metais – medicinos centrą, papildomus administracinius pastatus, sandėlius, rikiuočių aikštę, treniruočių laukus, kliūčių ruožą ir kitą būtiną infrastruktūrą.
Vykdydama projekto dalį C kita „Merko statybos“ bendrovė „VPSP C“ per pusantrų metų pastatys administracinius pastatus, kuopavietes, sandėlius, rikiuočių aikštę, mokymo paskirties pastatą, daugiafunkcines sales, garažus, stogines, remonto dirbtuves, treniruočių lauką.
2028 metais „VPSP C“ įrengs ramovę, poilsio zoną, stadioną, sporto sales, tinklinio ir universalias sporto aikšteles, sporto konteinerines aikšteles, šunides, administracinius pastatus, kuopavietes, sandėlius, rikiuočių aikštę, mokymo paskirties pastatą, garažus, stogines, remonto dirbtuves, plovyklas, treniruočių lauką, stovėjimo aikšteles.
„Merko statybą“ valdanti Estijos grupė „Merko Ehitus“ ketvirtadienį per „Nasdaq“ Talino biržą pranešė, jog B dalies vien statybos darbai kainuos apie 211,75 mln. eurų (su PVM), o C dalies – apie 240,8 mln. eurų.
BNS rašė, kad projektas vystomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu (ang. public private partnership, PPP) bei suskaidytas į tris dalis, sumažinant valstybei tenkančias rizikas.
Anksčiau ministerija tikėjosi, jog sutartis su konkurso antrojo etapo nugalėtojais pasirašys iki 2025 metų pabaigos. Ji BNS anksčiau nurodė, kad gavo dvi konkurso dalyvių pretenzijas dėl konkurso rezultatų, abi jas atmetė kaip nepagrįstas.
KAM teigimu, antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštės, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos.
Visas beveik 2 mlrd. vertės karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 ha teritorijos. Jis statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą.
