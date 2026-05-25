Sostinės švietimo darbuotojų profsąjunga inicijuoja darbo ginčą su savivaldybe

Pasak profesinės sąjungos, derybos dėl Vilniaus miesto teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties baigėsi nesutarimu.
LŠDPS Vilniaus miesto susivienijimo pirmininkės Jurgitos Kiškienės teigimu, savivaldybė atmetė didžiąją dalį siūlymų, kuriais siekta gerinti mokytojų darbo sąlygas – didinti pasirengimo pamokoms laiką bei numatyti papildomas garantijas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, darbuotojų apsaugą konfliktinėse situacijose, profesinių sąjungų įtraukimą į sprendimų priėmimą.
„Iš pradžių atrodė, kad savivaldybė pasirengusi kalbėtis apie realias problemas. Deja, vykstant deryboms paaiškėjo, kad didžioji dalis mūsų siūlymų buvo sutinkami su tiesiog kategorišku nepritarimu. Susidarė įspūdis, kad derybos vyko ne tam, jog būtų ieškoma sprendimų, o tam, kad būtų konstatuota, jog nieko keisti nereikia ir neįmanoma“, – pranešime cituojama J. Kiškienė.
Profsąjunga teigia, jog ypač iškalbinga tai, kad D. Meiželytė nesutiko su siūlymu tiesiogiai informuoti profesinę sąjungą apie sprendimus, susijusius su darbuotojų darbo sąlygomis.
„Mes nekalbėjome apie privilegijas. Kalbėjome apie darbuotojų saugumą, darbo sąlygas ir elementarią socialinę partnerystę. Tačiau beveik į visus siūlymus buvo atsakyta tiesiog „ne“, – pabrėžė J. Kiškienė.
Savo ruožtu LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas pažymėjo, kad derybų metu D. Meiželytė ir savivaldybės atstovai nuolat pabrėžė, kad daugelis profesinės sąjungos keliamų klausimų nėra savivaldybės kompetencija ir turėtų būti sprendžiami nacionaliniu lygmeniu.
„Iš principo į beveik kiekvieną siūlymą buvo atsakoma, kad tai turi spręsti ministerija, Vyriausybė, Seimas arba pačios mokyklos. Susidarė įspūdis, kad savivaldybė švietimo srityje save mato ne kaip aktyvią partnerę, o kaip stebėtoją. Akivaizdu, kad mūsų ir savivaldybės požiūris į jos atsakomybę šiuo metu išsiskiria“, – sakė A. Navickas.
Konstatuodama, kad Vilniaus savivaldybė nemato poreikio aktyviau prisidėti užtikrinant geresnis darbo sąlygas švietimo bendruomenei, profesinė sąjunga sudarys darbo ginčų komisiją, kurioje mokytojų bei kitų švietimo darbuotojų interesus gins įstatymų nustatyta tvarka.
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