Sostinės profesinio mokymo centro darbuotojai ruošiasi streikuoti

Taip pat, pasak jų, įstaigoje vyrauja didelė darbuotojų kaita – nuo direktorės kadencijos pradžios iš darbo pasitraukė arba buvo atleista daugiau nei 50 žmonių.
„Birželio mėnesį direktorei buvo pristatytas kolektyvinės sutarties projektas. Nepavyko susitarti net dėl derybų reglamento, nekalbant apie kolektyvinę sutartį. Išnaudojome visas įmanomas galimybes siekdami dialogo“, – pranešime teigė Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠDPS) organizacijos pirmininkė Renata Dovgialo.
Reaguodama į sudėtingą, ilgai besitęsiančią padėtį, profsąjunga jau kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją, Viešųjų pirkimų tarnybą, Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją bei šalies vadovą Gitaną Nausėdą.
