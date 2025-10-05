Sostinės Pilaitėje bus statomas dar vienas darželis

Pasak sostinės meto Valdo Benkunsko, šiemet Pilaitėje jau atidarius naują darželį „Vydūnelis“, neketinama sustoti.
„Mums trūksta mokyklų, darželių, todėl dabar vejamės prarastą laiką ir į tai daug investuojame. Šiemet Pilaitėje jau atidarėme naują darželį „Vydūnėlis“, o per kitus trejus metus visame Vilniuje numatyta pastatyti dar 7 darželius“, – pranešime sakė meras.
Naujame darželyje Pajautos gatvėje numatyta įkurti 16 grupių. Jose suplanuotos priėmimo-nusirengimo erdvės, virtuvėlės, žaidimų ir miego patalpos.
Čia taip pat bus įrengta universali aktų-sporto salė ir vaikiškas baseinas, kuriuo po darželio darbo valandų galės naudotis ir bendruomenė. Dalis darželio teritorijos taip pat bus prieinama aplinkinių namų gyventojų poreikiams.
Savivaldybės skaičiavimais, projekto įgyvendinimas atsieis 9,4 mln. eurų. Darželį planuojama pastatyti iki 2027 metų pradžios.
