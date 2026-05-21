 Sostinėje rengiamas mitingas Baltarusijos politinių kalinių solidarumo dienai paminėti

Sostinėje rengiamas mitingas Baltarusijos politinių kalinių solidarumo dienai paminėti

2026-05-21 07:09
ELTOS inf.

Minint Baltarusijos politinių kalinių solidarumo dieną, ketvirtadienį Vilniaus Katedros aikštėje vyks Lietuvos baltarusių bendruomenės renginiai šiai dienai paminėti.

<span>Sostinėje rengiamas mitingas Baltarusijos politinių kalinių solidarumo dienai paminėti</span>
Sostinėje rengiamas mitingas Baltarusijos politinių kalinių solidarumo dienai paminėti / P. Peleckio/BNS nuotr.

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Jie prasidės buvusių politinių kalinių piešinių ir paveikslų paroda Katedros aikštėje. Joje bus eksponuojami Baltarusijos kolonijose ir kalėjimuose sukurti darbai, taip pat Baltarusijos menininkų kūriniai, palaikantys protestų judėjimą ir išliekantys solidarūs demokratinėms bei humanistinėms vertybėms.

Vėliau čia pat prasidės solidarumo mitingas su Baltarusijos politiniais kaliniais. Jo metu dalyviai pagerbs politinių represijų aukų atminimą bei išreikš palaikymą šiuo metu Baltarusijoje kalintiems žmonėms dėl savo įsitikinimų, pilietinės pozicijos, žurnalistinės veiklos, kūrybos ar teisės būti laisviems.

Anot renginio organizatorių, ši data pasirinkta neatsitiktinai – lygiai prieš penkerius metus šią dieną Baltarusijos kalėjime buvo nužudytas politinis kalinys Vitoldas Ašurakas, tapęs vienu iš drąsos, orumo ir kovos už laisvą Baltarusiją simbolių.

Šiame straipsnyje:
solidarumo diena
mitingas
politiniai kaliniai
Baltarusijos politiniai kaliniai

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Komentarai

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Komentarai

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edvardas
kass pasirupins durniu valdzios surastus ir pasodintus lietuviu snipus nu b...ka cia snipineti ?kad dronu nesuranda balionai skraido lektuvai neskraido kodel nera opoziciju kad islaisvintu landsbergio kregzduciu apsiktus lietuvius ir laisvai vagancius politikus teisintu?
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?
ir kiek mum kainuos tas mitingas?
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taigi
tokie renginiai turi būti rengiami ne Lietuvoj, o Baltarusijoje, mums ir taip bėdų per akis, kam erzinti priešą? Mes už savo laisvę kovojom Lietuvoj, nelakstėm po kitas šalis, ir nebijojom, mums nuo to tik blogiau kad vyksta tokie renginiai, žiūrėkim savo reikalų
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