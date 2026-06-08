Sostinėje įsteigtas politinis komitetas „Vilnius gali“, pirmininku išrinktas Zuokas

Steigimo dokumentus pasirašė 820 narių, o susirinkime tiesiogiai ir su įgaliojimais dalyvavo 720 žmonių.
Suvažiavimo metu taip pat buvo patvirtinta devynių narių komiteto valdyba bei išrinkti du pirmininko pavaduotojai – teisininkas, Vilniaus miesto tarybos narys Vydūnas Sadauskas ir verslininkas, visuomenininkas, Vilniaus miesto tarybos narys Antanas Zabulis.
Pristatydamas komiteto kryptį, naujai išrinktas jo pirmininkas išskyrė problemas, su kuriomis šiandien susiduria sostinė – transporto spūstis, būsto prieinamumą ir švietimo klausimus.
„Vilnius šiandien valdomas taip, lyg tai būtų ne sostinė, o tiesiog eilinis administracinis vienetas. Mes matome kitokį miestą. Gyvą, augantį, ambicingą, turintį aiškią kryptį ir nebijantį priimti drąsių sprendimų“, – pranešime cituojamas A. Zuokas.
ELTA primena, kad A. Zuokas Vilniaus miestui jau yra vadovavęs dvi kadencijas – 2000–2007 ir 2011–2015 metais.
2023 metais Vilniaus mero rinkimus laimėjus Valdui Benkunskui, jam pralaimėjęs A. Zuokas teigė abejojantis, ar svarstytų galimybę dalyvauti kituose sostinės mero rinkimuose.
2024 m. spalį A. Zuokas su politine partija „Laisvė ir teisingumas“ dalyvavo Seimo rinkimuose.
Antrojo Seimo rinkimų turo metu, sulaukęs 48,52 proc. palaikymo Naujininkų–Rasų vienmandatėje apygardoje, politikas įveikė konservatorių Vygintą Gasparavičių.
Rinkimų metu jo vedamai partijai nepavyko perkopti 5 proc. kartelės daugiamandatėje apygardoje – tąkart už ją savo balsą atidavė 0,75 proc. rinkėjų
Merų ir savivaldybių tarybų rinkimai Lietuvoje vyks 2027 metų pavasarį.
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