 Sekmadienį Mišiomis Vilniaus Katedros aikštėje prasidėjo Pasaulinis Gailestingumo kongresas

Sekmadienį Mišiomis Vilniaus Katedros aikštėje prasidėjo Pasaulinis Gailestingumo kongresas

2026-06-07 19:29
ELTOS inf.

Vilniuje Šv. Mišiomis Katedros aikštėje sekmadienį prasidėjo penkias dienas truksiantis Pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongresas.

Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas Pasaulinio Apaštalinio Gailestingumo kongreso atidarymas

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Nuo politikos
iki kultūros

Po Šv. Mišių prasidėjo Eucharistinė procesija, kuri keliaus į pagrindinę renginio vietą, Išganytojo kalvą, iki Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios.

Kaip skelbė renginio organizatoriai, šioje vietoje daugiau nei tris šimtmečius veikusios misionierių, vizičių, šaričių vienuolijos vykdė Dievo gailestingumo misiją ir skleidė šią žinią pasauliui.

Anksčiau skelbta, kad šiemet kongrese tikimasi sulaukti apie 5 tūkst. dvasininkų, piligrimų, pasauliečių bei religinės bendruomenės atstovų iš viso pasaulio.

5 dienas truksiantį Kongresą organizuoja Šventojo Sosto Evangelizacijos dikasterija kartu su Vilniaus arkivyskupija.

Informuojama, kad renginio metu bus laikomos Šv. mišios, susirinkusieji dalyvaus pamaldose, konferencijose ir mokymuose bei piligriminėse, teminėse ekskursijose po Vilnių.

Kaip skelbė Vilniaus savivaldybė, vykstant Kongresui mieste numatomi eismo ribojimai.  

Nuo birželio 7 d. nuo 5 val. paruošiamųjų darbų metu yra ribojamas, o 9–16 val. draudžiamas transporto priemonių eismas T. Vrublevskio, Šventaragio ir Barboros Radvilaitės gatvėse.  

Nuo birželio 7 d. 8 val. iki birželio 12 d. 22 val. draudžiamas transporto priemonių eismas Drujos gatvės pirmoje eismo juostoje šalia pastato Rasų g. 8.

Birželio 7 d. 14–17 val. procesijos metu bus draudžiamas transporto priemonių eismas Pilies, Didžiąja, Aušros Vartų, M. Daukšos, Subačiaus, Latako, Etmonų gatvėmis ir Pasažo skersgatvyje.

Pasauliniai apaštaliniai gailestingumo kongresai yra kas trejus metus vykstantys Katalikų bažnyčios susitikimai, kuriais siekiama skelbti ir liudyti Dievo gailestingumą, nurodo Vilniaus arkivyskupija.

Skelbiama, kad iki šiol Pasauliniai gailestingumo kongresai yra vykę Italijoje (2008 m.), Lenkijoje (2011 m.), Kolumbijoje (2014 m.), Filipinuose (2017 m.) ir Samoa (2023 m.)

Šiame straipsnyje:
Pasaulinis Gailestingumo kongresas
Vilnius
mišios

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