Seimo komisija prašys sostinės savivaldybės įamžinti JAV diplomato Sumnerio Welleso atminimą

Komisijos teigimu, jis galėtų būti pagerbtas Vašingtono aikštėje Vilniuje.
Komisijos posėdyje Seimo narys Emanuelis Zingeris tvirtino su Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku jau aptaręs, kad netoli Baltojo tilto esančioje Vašingtono aikštėje galėtų būti įamžinti JAV veikėjai, prisidėję prie Lietuvos nepriklausomybės gynimo – S. Wellesas, Ronaldas Reaganas (Ronaldas Reiganas), kt.
Tokiam sumanymui Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos nariai pritarė bendru sutarimu.
„Aš manau, kad ši Welleso deklaracija, kaip nepripažinimas Lietuvos okupacijos, kartu ir Latvijos bei Estijos – tai laisvo pasaulio valstybės sekretoriaus atsakingo politiko žinia kitoms demokratinėms šalims ir kartu Sovietų Sąjungai, kad Jungtinės Amerikos Valstijos nepripažins šito brutalaus akto prieš mažas Baltijos šalis“, – BNS sakė komisijos pirmininkas Darius Jakavičius.
„Būtų labai graži Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyva, jeigu jie palaikytų mūsų siūlymą, juoba kad netrukus minėsime 35 metų diplomatinių santykių atkūrimo tarp Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų sukaktį. Būtų toks labai gražus akcentas. Be to, šiemet minima 250 metų Jungtinių Amerikos Valstijų nepriklausomybės“, – teigė komisijos vadovas.
S. Wellesas (1892–1961) buvo įtakingas JAV diplomatas ir valstybės sekretoriaus pavaduotojas, žinomas kaip 1940 metų liepos 23 dienos vadinamosios Welleso deklaracijos autorius.
Šiuo dokumentu JAV oficialiai pasmerkė Sovietų Sąjungos įvykdytą Baltijos šalių okupaciją ir paskelbė jų aneksijos nepripažinimo politiką. Ši pozicija galiojo iki Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimo 1990–1991 metais.
Minėta deklaracija taip pat leido Lietuvai per visus okupacijos metus išsaugoti savo atstovybę Vašingtone.
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