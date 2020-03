Santaros klinikose gydytojui nustačius koronavirusą nedelsiant imtasi veiksmų

Kaip pranešė Santaros klinikos, yra sudaryti su užsikrėtusiu mediku tiesioginį kontaktą turėjusių kolegų sąrašai, su jais susisiekiama. Šeštadienį jie bus kviečiami į ligoninę, kur jiems bus paimti pasėliai tyrimui.

Siekiant užtikrinti Šeimos medicinos centro pacientų saugumą, šeštadienį centras nedirbs. Dėl skubos pagalbos centrui priklausantys pacientai bus priimami Santaros klinikų Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje.

Lietuvoje penktadienį nustatyta 14 naujų koronaviruso atvejų, vienas jų nustatytas Santaros klinikų gydytojui, du – Ignalinos medikams.

Santaros klinikose dirbantis medikas, kuriam patvirtintas teigiamas rezultatas, nekeliavo, jo atvejis – klasterinis.

Kaip BNS sakė Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Justina Petravičienė, šiuo metu epidemiologai aiškinasi, kaip jis galėjo užsikrėsti.

„Ką tik gauti duomenys, vyksta epidemiologinis tyrimas, specialistai jį atliks ir tada galėsime pasakyti. Kol kas nėra žinoma, specialistai turi išsiaiškinti, ar jo artimoj aplinkoj kas nors buvo išvykę, šie duomenys nėra žinomi“, – teigė SAM atstovė.

Užsikrėtęs medikas paguldytas į Santaros klinikas.

Iš 14-kos penktadienį nustatytų naujų koronaviruso infekcijos atvejų, dar du – medikai iš Ignalinos, BNS penktadienio vakarą patvirtino Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).

Jie dirba pirminės sveikatos priežiūros medicinos centruose. Minėti medikai – grįžę iš Dominikos per Suomiją, jie gydomi Santaros klinikose.

Iš viso šalyje jau nustatyti 63 ligos atvejai, skelbia Sveikatos apsaugos ministerija.

Tarp 14 naujai nustatytų yra ir dar vienas klasterinis atvejis – asmuo, užsikrėtęs nuo artimojo, jis gydomas Kauno klinikinėje ligoninėje.

Devyni naujausi nustatyti atvejai yra įvežtiniai, trys atvejai nustatyti mobiliuosiuose punktuose, dėl jų aiškinamasi.

Per Lenkiją, Čekiją, Prancūziją keliavęs asmuo šiuo metu yra Kauno klinikinėje ligoninėje. Asmuo, iš Šveicarijos grįžęs per Belgiją, – Santaros klinikose, asmuo, atvykęs iš Karibų per Nyderlandus, Vokietiją, – Santaros klinikose, du asmenys, grįžę iš Dominikos per Suomiją – Santaros klinikose, iš Nyderlandų per Ispaniją, – Santaros klinikose, iš Didžiosios Britanijos atvykęs asmuo, – Santaros klinikose, iš Norvegijos grįžęs asmuo – Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, grįžęs iš Meksikos – Klaipėdos universitetinėje ligoninėje.

Su asmenimis, kurių ėminiai paimti mobiliuosiuose punktuose, susisiekta, instruktuota, kaip elgtis, kaip jie bus pristatomi į gydymo įstaigas.

