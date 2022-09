Šalia Vilniaus geležinkelio stoties brėžiamas dar vienas didelis NT projektas

„Lietuvos geležinkeliams“ (LTG) atsisakant nebenaudojamos 42 hektarų ploto žemės su pastatais Naujininkuose, Vilniaus valdžia planuoja per dešimtmetį šią teritoriją paversti gyvenamųjų namų ir biurų kvartalais su socialiniais ir kultūros objektais, be to, čia galėtų atsirasti ir naujas savivaldybės pastatas bei „ministerijų miestelis“.