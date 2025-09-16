Pirmasis Tarandės tunelio statybos etapas artėja link pabaigos

Anot jos, pirmojo statybos etapo metu jau įrengtos atraminės sienos bei pastatytos tunelinio viaduko atramos ir perdanga. Šiuo metu vis dar vyksta trečiosios eismo juostos asfalto dangos klojimo darbai, įrengiamas pėsčiųjų takas bei pandusų sienos.
Skelbiam, kad užbaigus šį etapą, keisis eismo organizavimo tvarka.
„Visas transporto srautas bus nukreiptas dešine puse naujai įrengto tunelinio viaduko perdanga“, – pranešime nurodė bendrovė.
Tarandės tunelis įrengiamas maždaug 300 metrų nuo „EMSI“ degalinės, važiuojant Ukmergės kryptimi. 6,2 mln. eurų vertės projektą įgyvendina bendrovė „YIT Lietuva“.
Tunelį planuojama atidaryti eismui 2026 metų vasarą.
