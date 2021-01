Pilaitės prospekte – eismo pakeitimai, laikina 32 autobusų maršruto trasa

Vairuotojai, judantys iš Sudervės, prašomi pasirinkti kitą maršrutą per Avižienius. Be to, keičiama 32 autobusų maršruto trasa Žvėryno kryptimi.

Autobusai, važiuodami link Žvėryno iš V. Pociūno gatvės, suks į Pilaitės prospektą Pilaitės kryptimi ir apsisukę kilpoje vėl važiuos link Žvėryno. 32 maršruto autobusai, važiuodami Žvėryno kryptimi, papildomai stos Pilaitės stotelėje link Pilaitės. Dėl pokyčių keisis 32 maršruto eismo tvarkaraščiai, kuriuos pasitikrinti jau galima interneto tinklalapyje: www.stops.lt

Planuojama, kad laikini eismo ir viešojo transporto pakeitimai vykstant darbams galios iki šių metų rugpjūčio mėnesio.