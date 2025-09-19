Pagerbiant Holokausto aukas, Vilniuje vyks tradicinė eisena

Jos dalyviai eis iki Vilniaus geležinkelio stoties ir traukiniu vyks iki Panerių geležinkelio stoties, nuo kurios tęs savo eiseną iki Panerių memorialo, kur prie jų prisijungs daugiau minėjimo dalyvių.
Prie memorialo vyks Lietuvos žydų genocido aukų pagerbimo minėjimas.
„Atminties kelias“ – tai kvietimas visiems geros valios žmonėms, bet pirmiausiai mokytojams ir mokiniais, prisiminti Holokausto metu sunaikintas gausias Lietuvos žydų bendruomenes, kartu nueiti į masinių žudynių vietas tais keliais, kuriais žydai buvo varomi į paskutinę savo kelionę. Lietuvoje tokių vietų yra daugiau nei 200“, – teigia organizatoriai.
Anot jų, prie akcijos prisijungs apie 500 mokinių ir mokytojų iš kelių dešimčių mokyklų, užsienio svečiai bei kiti dalyvauti panorę piliečiai.
„Atminties kelio“ dalyviai kviečiami atsinešti akmenėlius su užrašytais Holokausto aukų vardais.
Eisena ir minėjimo renginys Vilniuje organizuojamas bendradarbiaujant su Tarptautine Gyvųjų maršo organizaciją (International March of the Living).
Organizatorių teigimu, visoje Lietuvoje dar maždaug 150 mokyklų organizuoja „Atminties kelio“ eisenas ir kitus minėjimo renginius.
Tuo metu šalies vadovas Gitanas Nausėda prezidentūroje po mirties Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanos 36 žydų gelbėtojus.
Apdovanojimai skirti už tai, kad „nepaisydami mirtino pavojaus sau ir šeimai, Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjo žydus nuo nacių genocido“.
Lietuvos žydų genocido atminimo diena minima rugsėjo 23 dieną. Tą dieną 1943 metais likviduotas Vilniaus žydų getas.
Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje iš viso nužudyta apie 195 tūkst. žydų. Iki karo Lietuvoje gyveno apie 208 tūkst. žydų.
Naujausi komentarai