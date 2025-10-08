Mokymai, kurie gali išgelbėti gyvybę

– Papasakokite apie šį parką. Kuo jis yra ypatingas? Kokie pavojai čia galimi?
Ana: Tai yra interaktyvus saugumo centras, kur mes mokome vaikus per žaidimą įgyti reikiamų įgūdžių ir formuoti tinkamus įpročius, kaip reaguoti sudėtingose situacijose.
– Kokios tos situacijos yra? Ką čia galima išbandyti?
Ana: Pavyzdžiui, kaip elgtis įvykus avarijai, kodėl reikia segėti saugos diržus. Retas iš mūsų yra pajutęs turbulenciją, tai čia galima tai išbandyti. Taip pat čia yra kambarys, kuris yra po žemės drebėjimo. Turime atskirą temą – kaip elgtis ant ledo. Ir dar daug įdomių dalykų.
– Tai atėję žmonės – tiek vaikai, tiek suaugę, nes tai įdomu ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems – patenka į tam tikras simuliacijas ir yra vedami gido, kuris paaiškina, kaip ką daryti? Kaip jie mokosi?
Ana: Taip, mes formuojame grupes – ir vaikų, ir suaugusiųjų. Edukatorius veda per visas šešias lokacijas ir parodo įvairiausias simuliacijas. Parodo, kaip reikia reaguoti, kaip elgtis, ar tiesiog suteikia tinkamų žinių.
Meškai pasidaro įdomu, ji nori į mus pažiūrėti, pauostyti, eina link mūsų, atsistoja ant dviejų kojų. Ir ką daryti tokiu atveju?
– Tai dabar esame lėktuve. Kokia čia yra sukuriama situacija ir ką čia reikia padaryti?
Kamilė: Visi atsisėdame, susipažįstame su stiuardese. Ji mums paaiškina apie liemenes, kaukes, kurios gali iškristi, kam reikalingi saugos diržai, visi prisisegame. Visi su vaikais žiūrime pro langą ir prasideda kilimas. Ir padaryta simuliacija, kad būtų labai panašus jausmas kaip tikrame lėktuvo kilime. Tuomet prasideda turbulencija. Su vaikais kalbame apie turbulenciją – kas tai yra, kad nereikia bijoti turbulencijos.Turbulencija gali būti ir nedidelė, ir didelė. Na, bet kada jau laikas panikuoti? Kai matome dūmus, kai lėktuvas krenta. Ir kaip stiuardesė mums aiškina – mes visi atsisegame, pasiimame savo gelbėjimosi liemenes, kurios juk kiekviena yra po kėdute. Vieni kitiems padedame jas užsidėti. Labai svarbu, kad tai būtų padaryta teisingai. Svarbu klausytis, ką kalba stiuardesė – ko daryti negalima, ką daryti reikia. Visi užsidedame liemenes, užsiveržiame dirželius aplink save ir evakuojamės.
– Taigi, išgyvenę lėktuvo aviakatastrofą, mes patekome į miško aikštelę. Kokie čia mokymai vyksta?
Kamilė: Kadangi Lietuvoje turime vieną vaikščiojančią mešką, su vaikais susipažįstame, ką daryti tokiu atveju, kai miške pas mus ateina meška. Meškai pasidaro įdomu, ji nori į mus pažiūrėti, pauostyti, eina link mūsų, atsistoja ant dviejų kojų. Ir ką daryti tokiu atveju? Apsimetame negyvais – griūname ant žemės ir visi apsimetame negyvais su vaikais. Jei yra labai dideli, aukšto ūgio vyrai, jie gali gąsdinti mešką. Na, bet mes su vaikais jau visi krentame ant žemės, ant pilvo, plačiai išskėtę kojas, nes meška gali bandyti mus apversti. Tai geriausia taktika – apsimesti negyvais prie meškos.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kokia čia dabar laukia mūsų ekstremali situacija?
Kamilė: Pasižiūrėsime, kam reikalingi saugos diržai.
– Kas čia vyksta?
Kamilė: Tai yra avarijos simuliacija. Greitis bus nedidelis – apie 10–15 km/val. Mieste važiuojame po 50–70, greitkeliais net 100–200. Tai pažiūrėsime, kas atsitiks net esant nedideliam greičiui.
– Nepatiko visai. Ir tikrai dabar supratau, kad saugos diržas yra būtinas ir visą laiką tą žinojau, bet kai vaikai išbando, tai dar aiškiau pamato, ar ne?
Kamilė: Tikrai taip. Ir pamąsto, o kaip būtų, jeigu būtų 110?
– Dabar esame prie lengvojo automobilio. Viduje yra vairuotojas ir keleivis. Tai kokia čia situacija?
Kamilė: Tai yra avarijos simuliacija, kuomet automobilis verčiasi aukštyn kojomis – 360 laipsnių kampu. Suksis negreitai. Vairuotojo vieta yra sudėtingiausia, nes ten nėra rankenėlės, už kurios laikytis – lieka laikytis tik už stogo.
– Tai kokia šiuo metu čia situacija? Nes aplink mus labai daug dūmų. Kas čia nutiko?
Kamilė: Mes evakuojamės iš pastato, kuriame kilo gaisras ir labai daug dūmų. Mums būtina užsidengti nosį, būtina pasilenkti, nes visi dūmai visada kyla į viršų, ir gelbėjamės.
– O dabar esame pačioje man baisiausioje erdvėje – tai yra liftas. Ir, kaip suprantu, mes imituosime lifto užstrigimą?
Kamilė: Taip. Ir kalbamės, kada dažniausiai gedimai nutinka lifte. Svarbiausia yra durys – reikia labai atsargiai su jomis elgtis. Žinoma, lifte nešokinėti, paisyti svorio reikalavimų. O jeigu taip jau nutiko, kad įstrigome lifte, ieškome mygtuko „SOS“, „Alarm“ arba skambučio ir skambiname. Dažniausiai operatorius kalba, būna, kad ir nekalba, bet signalas jau gautas. Ir sakome sau – nepanikuojame, išliekame ramūs ir patys durų nebandome atidaryti.
