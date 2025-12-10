Minint Tarptautinę žmogaus teisių dieną Vilniuje vyks Nacionalinis žmogaus teisių forumas

„Pribrendome ne tik diskusijoms ar sprendimų paieškoms, bet ir padėkos gestams, tokiems kaip mūsų šiemet rengiami apdovanojimai labiausiai žmogaus teisėms nusipelniusiems žmonėms ir iniciatyvoms“, – sako forumo koordinatorė ir sociologijos profesorė Milda Ališauskienė.
Iš viso numatytos trys nominacijos – metų žmogaus teisių gynėjas, metų iniciatyva žmogaus teisių srityje ir metų žmogaus teisių balsas.
Metų žmogaus teisių gynėjo kategorijoje nominuoti trys asmenys: teisės specialistas Adomas Bukauskas, Lietuvos šokio informacijos centro direktorė Gintarė Masteikaitė ir advokatų profesinės bendrijos „ReLex“ vyresnioji teisininkė Emilija Švobaitė.
Į Metų iniciatyvos apdovanojimą pretenduoja fondas „Nepatogūs“, nacionalinis informacijos apie seksualinį smurtą centras „Prabilk“ ir viešoji įstaiga „Ribologija“.
Trečiasis apdovanojimas bus skirtas už metų žmogaus teisių balsą. Šioje kategorijoje nominuotos trys kandidatės: žmogaus teisių aktyvistė Goda Jurevičiūtė, LRT.lt portalo socialinės politikos aktualijų žurnalistė Domantė Platūkytė bei socialinių tinklų turinio kūrėja ir žmogaus teisių aktyvistė Vita Žiba.
Renginyje taip pat vyks ir diskusijos, kuriose dalyvaus daugiau nei pusšimtis akademijos, valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir tarptautinės bendruomenės atstovų. Jie aptars opiausius žmogaus teisių klausimus, siūlys galimus jų sprendimus bei ieškos galimybių prisidėti prie realaus politikos formavimo, skirto žmogaus teisių apsaugai ir užtikrinimui Lietuvoje.
Be to, forumas šiemet bus skirtas Europos Sąjungos (ES) pagrindinių teisių chartijos 25-osioms metinėms paminėti.
Nacionalinis žmogaus teisių forumas rengiamas kasmet nuo 2018 metų. Jį organizuoja Seimas, Užsienio reikalų ministerija (URM), Seimo kontrolierių įstaiga, Vaiko teisių apsaugos kontrolierių įstaiga, Lygių galimybių kontrolierių tarnyba, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), Žmogaus teisių organizacijų koalicija bei Lietuvos negalios organizacijų forumas.
