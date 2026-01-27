Kelininkai dirba intensyviai, įspėjo ir pėsčiuosius: tai gali sukelti rimtus sužalojimus

„Pagrindinės gatvės yra drėgnos, vietomis padengtos šlapio sniego masėmis“, – skelbė „Grinda“.
Kol kas druska barstomos mažo intensyvumo gatvės, bet pasirodžius sniegui, bus vėl valomos pagrindinės miesto arterijos.
„Grinda“ pažymėjo, kad dirba nepertraukiamu režimu – nuo pirmadienio Vilniuje jau nuvažiavo 16 tūkst. km.
„Šiomis dienomis oro sąlygos itin sudėtingos tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems. Prašome gyventojų vengti vaikščioti arti pastatų sienų, o pastatų prižiūrėtojų – patikrinti stogus.
Per lijundrą sparčiai formuojasi varvekliai, kurie tampa pavojingesni nei įprastai – jie greitai didėja, sunkėja ir dėl ledo sluoksnio ant stogų gali atplyšti kartu su didesniais ledo gabalais. Tai gali sukelti rimtus sužalojimus“, – įspėjo bendrovė.
„Grinda“ vilkikų vairuotojų taip pat paprašė laikytis jiems taikomų ribojimų ir kelių eismo taisyklių.
„Esant minusinei temperatūrai ir nuolatiniams krituliams ledas susiformuoja akimirksniu, todėl visiškai gerų eismo sąlygų užtikrinti neįmanoma.
Tokiomis sąlygomis niekas nėra visiškai apsaugotas nuo nelaimingų atsitikimų, tad sekite sinoptikų prognozes ir laikykitės skelbiamų rekomendacijų“, – rašė „Grinda“.
Kaip skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, trečiadienio naktį vyraus krituliai ir sniegas. Vietomis lijundra, plikledis, kai kur rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Žemiausia temperatūra 2–7 laipsniai šalčio. Dieną krituliai, daugiausia sniegas. Kai kur lijundra, plikledis. Vėjas šiaurinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 1–6 laipsniai šalčio, antroje dienos pusėje temperatūra kris.
Ketvirtadienio naktį vietomis pasnigs, vyraus nedidelis sniegas, dieną žymesnio sniego nenumatoma. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 11–16, pietiniuose rajonuose kai kur 8–10, dieną 9–14, kai kur 6–8 laipsniai šalčio.
Penktadienį be žymesnio sniego. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 17–22, kai kur 13–16, dieną 12–17 laipsnių šalčio.
