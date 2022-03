Kaip el. parduotuvės SEO optimizacija gali pritraukti daugiau tikslinių lankytojų?

Apie tai sutiko papasakoti SEO agentūros „SEO generolai“ vadovas Donatas Viliamas, turintis daugiau nei 10 metų patirties su el. parduotuvių SEO optimizacija paieškos sistemose.

– Ką turi padaryti kiekviena naujai susikūrusi el. parduotuvė, kad lankytojų srautas padidėtų?

– Kodėl tik naujai susikūrusi parduotuvė? Tai tinka ir seniau veikiančioms el. parduotuvėms, kurios iki šiol naudojosi standartiniais lankytojų srauto didinimo sprendimais: „Google Ads“, socialiniais tinklais, fizine reklama.

Faktas, kad svetainės ar el.parduotuvės SEO optimizavimas lankytojų iš karto neatves. Tai ilgalaikė investicija, bet kiekviena el. parduotuvė galėtų visų pirma pasidaryti tris dalykus:

- Susitvarkyti su Meta Aprašymais ir Meta pavadinimais, adresais ir kita technine dalimi;

- Išsiaiškinti, kurie raktiniai žodžiai atveda daugiausiai lankytojų;

- Pasirūpinti papildomu turiniu el. parduotuvėje šalia prekių aprašymų ir pirkimo taisyklių.

– Kodėl Meta aprašymai turi reikšmę?

– Tiesiogiai Meta Aprašymai (MetaDescription) su SEO nelabai susiję, tačiau jie pirmieji patraukia lankytojų dėmesį, net kai paieškos rezultatas nėra pirmajame rezultatų trejetuke, ko paprastai siekia visi el. parduotuvių savininkai. Tai labai svarbu, nes mūsų analizės rodo, kad žmonės ne visuomet yra linkę rinktis tik pirmus rezultatus paieškoje. Todėl į juos tikrai nereikėtų numoti ranka. Jie turi būti informatyvūs ir skatinantys užeiti, pasižiūrėti kainas, pirkti. Kitu atveju net ir aukštos SEO pozicijos negelbės.

Nereiktų užmiršti ir kitų techninių detalių, pavyzdžiui iliustracijų SEO optimizavimo. Kiekvienai iliustracijai reiktų ALT atributo, nes pagal jį Google sprendžia, apie ką ji. Nemažai žmonių tam tikrų produktų iš el. parduotuvių ieško per Google Images paiešką, todėl šis būdas yra gana neblogas siekiant padidinti suinteresuotų lankytojų skaičių. Taip pat ir iliustracijos pavadinimas turėtų būti su raktiniu žodžiu, o ne skaičiukų bei raidžių kratinys. Be to tai vaidina svarbią reikšmę bendrame kontekste, iš kurio Google supranta apie ką yra el.parduotuvės turinys. Ypač jeigu nuotraukos ar iliustracijos yra unikalios, nenaudotos niekur kitur. Todėl suteikime Google kuo daugiau informacijos apie savo produktus.

Dar reiktų paminėti Schema.org struktūrinius duomenis. El. parduotuvėje labiausiai aktuali kaina, turėjimas ar neturėjimas sandėlyje, įvertinimai, jei tokie yra. Šią informaciją Google gali parodyti net ir paieškos rezultatų puslapyje, o tai gali būti papildoma motyvacija lankytojui užeiti į puslapį. Tą pastebime optimizuodami mūsų klientų el.parduotuves ir darydami testus.

– Kokie raktiniai žodžiai atveda daugiausiai lankytojų?

– Kuo tikslesni parinkti SEO raktiniai žodžiai, tuo daugiau šansų, kad ateis pirkti pasiruošęs lankytojas. Būtent to reikia el. parduotuvėms. Ne studentų, rašančių referatą apie vieną ar kitą prekę, bet ją įsigyti norinčių ir galinčių žmonių. Tai kokybiškas lankytojų srautas, todėl ir SEO raktažodžiai turi būti parenkami atitinkamai.

Pavyzdžiui, jei žmogus į paiešką veda „sterilizuotų kačių maistas su kalakutiena 5 kg kaina“, jis greičiausiai žino, ko nori ir yra įsigyti tokią prekę. Jei žmogus veda „kačių maistas su kalakutiena“, jis gali tik ieškoti tokio maisto privalumų ir trūkumų, galbūt kažkokių patarimų. Kai iš Meta Pavadinimo jis supras, kad tai el. parduotuvė, galimai į ją neužeis. Tie, kurie ieško tiesiog „kačių maistas“, greičiausiai nėra apsisprendę kažką pirkti iš viso. Ar toks lankytojas reikalingas el. parduotuvei? Vargu...

– Jei el. parduotuvė turi nemažai straipsnių apie parduodamą produkciją, tai tokio lankytojų srauto neišvengti?..

– Tikrai taip, tačiau tada reikia peržiūrėti pardavimų strategiją ir keli nedideli pakeitimai gali juos padidinti net, jei lankytojai mieliau renkasi informacinius, o ne pardavimų puslapius.

Čia prieiname prie trečiojo punkto – turinio. Elektroninės parduotuvės turinys turėtų būti tikslinis, labiau orientuotas į vartotoją. Jei vartotojas ieško „kodėl verta įsigyti kačių maistą su kalakutiena?“, tai el. parduotuvėje galėtų atsirasti informacija atsakanti į šį klausimą. Aišku, bendrinė informacija apie kačių maistą yra irgi naudinga, tačiau konkretesnis informacinis puslapis gali pritraukti labiau suinteresuotus lankytojus.

Kartais verta optimizuoti paieškos sistemoms ir kai kurių produktų puslapius, pateikiant išsamius jų aprašymus. Taip galima padidinti srautą į tam tikrų prekių nukreipimo puslapius.

Prieš kuriant turinį patariame pasižiūrėti, ką jau turi konkurentai. Jei jų informacija skurdi, taip pat yra nemažai automatiškai sugeneruotų puslapių lietuvių kalba (naudojant Google Vertėją) ar SEO straipsniai iš įvairių SEO straipsnių katalogų užgožia normalius puslapius, tada pirmyn, toks turinys bus rodomas aukštai be didelės konkurencijos.

Nereiktų pamiršti, kad kartais el. parduotuvės turiniui gali prireikti pagalbos – išorinių SEO nuorodų. Jos dažniausiai naudojamus siekiant konkuruoti su kitomis el. parduotuvėmis, turinčiomis analogišką turinį, ypač kai konkurencija jau yra didesnė. Tokiais atvejais reiktų žinoti ką darote, arba kreiptis į SEO specialistus.

SEO tema yra labai plati ir savyje aprėpia labai daug niuansų. Čia palietėme vos kelis. Tačiau jų yra kur kas daugiau. Pvz. kaip išvengti SEO kanibalizmo (kai raktažodžiai svetainėje konkuruoja tarpusavyje) arba kaip susitvarkyti teisingai el.parduotuvės SEO struktūrą? Daugiau informacijos apie tai ir išsamių atsakymų ieškokite „SEO generolų“ įžvalgose.

– Dėkojame už pokalbį.