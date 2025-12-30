Jaukus kadras iš prezidento namų: Valdas Benkunskas atvyko su visa šeima

Šventine nuotaika alsuojančiame kadre matyti ir prie kalėdinės eglutės sėdinti šeima, ir pats V. Adamkus, pasitikęs svečius savo namuose. Vaizdas spinduliuoja jaukumu bei artumu – akivaizdu, kad susitikimas buvo neoficialus ir kupinas šilumos.
Nuotrauka socialiniame tinkle „Instagram“ V. Benkunskas pasidalijo antradienį.
„Tarp žiemos švenčių lankome svarbiausius žmones. Kitais metais minėsime Prezidento Valdo Adamkaus 100-metį!“ – prie nuotraukos rašė V. Benkunskas.
Kadre matyti ir jauniausi šeimos nariai – neseniai gimusi dukra Marcelė bei vyresnioji Agota Ona. Primename, kad V. Benkunskas ir jo žmona Vismantė antrosios atžalos susilaukė praėjusių metų gruodžio 31-ąją. Tuo metu jų pirmagimė jau šiemet pradėjo lankyti darželį.
