Įspėja: į Vilnių artėja smarki liūtis

Sinoptikai praneša, kad šiandien Vilnių liūtis pasieks apie 15–16 val. Prognozuojama, kad per valandą iškris apie 13 mm kritulių.

Keli praktiniai patarimai:

1. Stebėkite eismo sąlygas ir reaguokite į specialiųjų tarnybų nurodymus. Liūčių metu į kritines Vilniaus miesto vietas „Grinda“ išsiunčia budinčius ekipažus, kurie nukreipia eismą aplinkiniais, neužliejamais maršrutais.

2. Sumažinkite greitį – liūties metu sumažėja matomumas, todėl per didelis greitis kelia pavojų. Be to, dideliu greičiu važiuojant sukeliamos bangos gali užpilti automobilio variklį.

3. Nerizikuokite važiuodami per užsemtus gatvių plotus. Neretai pasitaiko atvejų, kad stiprus vandens slėgis vamzdynuose „iššauna“ šulinių dangčius, todėl užtvindytose atkarpose yra rizika įsmukti į atvirą šulinį.

4. Jei kyla abejonių, ar automobilis saugiai įveiks užtvindytą atkarpą – geriau rinkitės saugesnį aplinkinį maršrutą.