Išduotas leidimas Naujosios Vilnios kultūros centro aikštės rekonstrukcijai

Savivaldybei uždegus žalią šviesą darbams, 1 hektaro ploto tranzitinę erdvę ketinama pertvarkyti į bendruomenės susibūrimų vietą.
„Ši aikštė sovietmečiu buvo projektuota kaip reprezentacinė, tranzitinė erdvė, tačiau šiandien miestiečių poreikiai yra visai kitokie. Todėl siekiame ją paversti jaukia, žalia ir bendruomenei pritaikyta vieta, kurioje norėtųsi sustoti, leisti laiką bei susitikti“, – pranešime sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Vilniaus vystymo kompanijos parengtame projekte numatyta demontuoti senu laiptus, kurie bus pakeisti naujais pėsčiųjų takais. Centrinėje aikštės dalyje bus įrengtas amfiteatras su klinkerio plytų suolais ir integruotu fontanu.
„Amfiteatras ypatingomis progomis tarnautų kaip didelė lauko auditorija, o kitu metu kviestų prisėsti medžių pavėsyje bei pasimėgauti į amfiteatro struktūrą įkomponuotu vandens elementu“, – nurodo Vilniaus vystymo kompanija.
Aikštės erdvėje taip pat suplanuota vieta ateityje atsirasiančiai skulptūrai, atvira stoginė, skirta apsaugoti lankytojus nuo kaitrios saulės ar lietaus, bei mažosios architektūros elementai.
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