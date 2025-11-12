Du Vilniaus komitetai pritarė savivaldybės siūlomiems NT mokesčio tarifams

Vilniaus valdžia siūlo kitais metais nuo 0,7 iki 0,5 proc. mažinti tarifą viešbučiams, maitinimo, kultūros, sporto, mokslo pastatams, taip pat knygynams, meno galerijoms, kūrybinėms dirbtuvėms, tuo metu likusiems komerciniams pastatams taikyti 0,85 proc. mokestį vietoj 1 proc. šiuo metu.
Savo ruožtu apleistam NT tarifą siūloma didinti nuo 3 proc. iki 5 proc., o didesnės nei 450 tūkst. eurų vertės būstui (arba 900 tūkst. eurų – jeigu bendrasavininkai du) – 0,1 proc. tarifą.
Savivaldybės skaičiavimais, jei tarifai nemažėtų, verslai kitąmet turėtų mokėtų apie 10 mln. eurų daugiau mokesčių nei šiemet.
„Jeigu mes paliktume tuos pačius tarifus pasikeičiant turto vertei mes teoriškai rinktume 79 mln. eurų. Su sumažintais tarifais mes rinktume 67 mln. eurų“, – Ekonomikos ir finansų komitete teigė savivaldybės atstovė Sigita Ščajevienė.
Vilniaus meras Valdas Benkunskas antradienį BNS teigė, jog priėmus siūlymą kitais metais būtų surenkama panaši NT mokesčio suma, kaip ir šiais metais. Taip pat, anot jo, nauji pakeitimai atlieptų ir verslo lūkesčius.
Sostinės taryba dėl NT mokesčio tarifų pakeitimų turėtų apsispręsti lapkričio 19 dieną.
BNS rašė, kad Seimas šių metų birželį priėmė daugiausia diskusijų visuomenėje sukėlusias NT mokesčio įstatymo pataisas. Vyriausybės teiktas tiek pirminis, tiek vėlesnis pakoreguotas projektas valdančiųjų buvo pakeistas, visuomenei ir daliai politikų jį sukritikavus.
Dabar gyventojų NT apmokestinamas 0,5–2 proc. tarifais, tačiau tik nuo 150 tūkst. eurų vertės.
Tuo metu komercinio NT apmokestinimo tvarka nuo 2026 metų nesikeičia – jam bus taikomas 0,5–3 proc. mokestis, o konkrečius tarifus iki gruodžio turi nustatyti savivaldybės. Be to, šis turtas bus apmokestintas papildomu 0,2 proc. tarifu, o jo lėšos bus skirtos Gynybos fondui.
Apleistam turtui bus taikomi 1–5 proc. tarifai. Tačiau smarkiai padidėjus mokestinei NT vertei, savivalda nustato mažesnius tarifus, kad našta verslui smarkiai nedidėtų.
