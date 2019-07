Direktyva privers vyrus mokytis čiūčiuoti kūdikius

Naujos pareigos

ES užimtumo ir socialinės politikos ministrai Liuksemburge ką tik galutinai pritarė direktyvai, kuri numato neperleidžiamas vaiko priežiūros atostogas moterims ir vyrams, užtikrina minimalias tėvystės atostogas gimus vaikui, įteisina prižiūrinčio asmens atostogas šeimos nario slaugymui, nurodo, kuriais atvejais darbuotojas gali būti atleistas nuo darbo, kai esama itin svarbių aplinkybių.

Valstybės narės savo įstatymus per trejus metus turės pritaikyti prie direktyvos, tačiau šalys, kuriose jau galioja geresnės sąlygos, negalės pabloginti padėties gyventojams, pasiremdamos šiuo dokumentu.

"Lietuva daugeliu atvejų užtikrina geresnes sąlygas, nei nustatyti minimalūs reikalavimai, dėl kurių susitarė ES valstybės. Pavyzdžiui, apmokamos vaiko priežiūros atostogos pas mus gali trukti 12 arba 24 mėnesius pagal pasirinkimą, o minimalus reikalavimas direktyvoje – 8 mėnesiai. Tačiau mes turėsime įteisinti neperleidžiamus 2 mėnesius vaiko priežiūros atostogų, kurie dings, jei vienas iš tėvų nepasinaudos šia dalimi", – teigė socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Anot jo, geresnė situacija Lietuvoje ir kitais klausimais. Pavyzdžiui, apmokamos tėvystės atostogos pas mus trunka mėnesį, o minimalus reikalavimas – dvi savaitės.

Direktyva siekiama lyčių lygybės užtikrinimo profesiniame ir asmeniniame gyvenime, vyrų įtraukimo į šeimos gyvenimą, moterų išlaikymo darbo rinkoje. Šalys įpareigojamos nustatyti ne trumpesnes nei 10 darbo dienų tėvystės atostogas apytikriai vaiko gimimo metu arba po gimimo. Tėvystės atostogas skatinama skirti ir gimus negyvam vaikeliui. Jos turi būti suteikiamos nereikalaujant turėti ankstesnio darbo ar tarnybos stažo, tačiau tėvystės išmokai gauti reikalaujamas stažas negali būti ilgesnis nei 6 mėnesiai. Darbdaviui turi būti leidžiama motyvuotai pagrįstam laikotarpiui atidėti darbuotojo tėvystės atostogas, jeigu tai sutrikdytų sklandžią darbdavio veiklą.

Lietuvoje tėčiams šiuo metu suteikiamos 30 kalendorinių dienų apmokamos tėvystės atostogos. Mūsų šalyje taip pat galioja reikalavimas turėti ne trumpesnį nei 12 mėnesių stažą per praėjusius dvejus metus. Šalys narės turi užtikrinti, kad minimalus apmokamų vaiko priežiūros atostogų laikotarpis kiekvienam iš tėvų sudarytų 4 mėnesius, – vadinasi, iš viso minimalus vaiko priežiūros atostogų laikotarpis ES šalyse turės trukti 8 mėnesius, jei šia teise pasinaudoja abu tėvai. Valstybės turi visišką laisvę nustatyti ilgesnius laikotarpius vaikeliui prižiūrėti, bet trumpesnių – negali.

Lietuva daugeliu atvejų užtikrina geresnes sąlygas, nei nustatyti minimalūs reikalavimai, dėl kurių susitarė ES valstybės.

Iš šių 4 mėnesių 2 mėnesiai negalės būti perleidžiami kitam iš tėvų. Tai reiškia, kad, jeigu tėtis nepasinaudoja savo laiku su vaiku, bendras minimalus apmokamas vaiko priežiūros laikotarpis sutrumpėja nuo 8 iki 6 mėnesių. Taip siekiama įtraukti vyrus į vaiko priežiūrą, o moteris – į darbo rinką.

Pasinaudoti vaiko priežiūros atostogomis turi būti galima, iki vaikas sulauks nustatyto amžiaus (pavyzdžiui, 8 metų), tačiau konkreti amžiaus riba turi būti apibrėžta kiekvienos valstybės narės. Valstybės narės taip pat gali nustatyti reikalavimą turėti tam tikrą darbo stažą, kuris neturi būti ilgesnis nei vieni metai.

Mūsų šalyje kaip tik ir nustatytas toks reikalavimas. Lietuvoje apmokamos vaiko priežiūros atostogos gali trukti 12 arba 24 mėnesius – tai priklauso nuo tėvų pasirinkimo. Vaiką prižiūrėti galima ir iki trejų metų, tačiau tretieji priežiūros metai nėra apmokami – tuo laikotarpiu saugoma darbo vieta.

Bet Lietuvoje iki šiol nebuvo 2 mėnesių neperleidžiamų atostogų ir nebuvo galimybės pasinaudoti vaiko priežiūros atostogomis vėliau, nei vaikui sukanka treji.

Laiko trūksta

"Vilniaus diena" domėjosi, ką apie privalomus du mėnesius vaiko priežiūros atostogų mano žinomi vilniečiai – tėčiai.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Arūnas Valinskas (puikiai žinomo TV laidų kūrėjo, buvusio Seimo pirmininko Arūno Valinsko sūnus) su žmona Viktorija Denisovaite tėvais tapo pernai rugsėjį – porai gimė dukra Sofija. Šios šeimos "modelis" tradicinis – kaip ir daugumoje šeimų, dukrą augina mama, o tėtis dirba ir aprūpina šeimą.

A.Valinskas, paklaustas, ar galėtų, jei jau dabar galiotų direktyva, išeiti vaiko priežiūros atostogų, teigė, jog tikrai ne, nes tokius dalykus reikia derinti su darbdaviu iš anksto. Tačiau jeigu pavyktų suderinti – tam neprieštarautų.

Tiesa, du mėnesiai jam gal būtų šiek tiek per ilgas laikotarpis. Tačiau iš esmės daugiau laiko praleisti su vaiku A.Valinskas teigė tikrai norintis, o gyvenant dabartiniu ritmu to laiko dažnai pritrūksta.

"Dabar darbo dienos dažnai būna tikrai ilgos, tad to laiko, kurį galėčiau praleisti su vaiku, būna mažokai. Stengiuosi atsigriebti savaitgaliais, šventinėmis dienomis, per atostogas. Bet būna tokių periodų, kai to laiko su šeima norėtųsi turėti daugiau," – sakė politikas.

Jo manymu, kiekvienam tėvui praverstų daugiau laiko praleisti su vaiku ir suprasti, ką patiria su vaiku namie liekančios mamos. Tad tokios "pratybos" būtų pliusas, o ne minusas. Deja, ne visoms šeimoms galima pritaikyti tą patį modelį, nes tiek šeimos, tiek santykiai jose – skirtingi. Jei, pavyzdžiui, Valinskų šeimai tai, kad tėtis išeitų vaiko priežiūros atostogų, kažkokių finansinių problemų nesukeltų, kitos šeimos galbūt finansiškai nukentėtų.