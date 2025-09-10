Didžiulis gaisras sostinėje: viskas, ką reikia žinoti apie evakuaciją

Gyventojai apie evakuaciją informuojami GPIS pranešimais. Jeigu kyla klausimų, ar turite evakuotis – skambinkite savivaldybės trumpuoju saugumo numeriu 19101.
Vilniaus savivaldybė pasirūpins evakuotų gyventojų laikinu apgyvendinimu, maitinimu, higienos priemonėmis ir kitais svarbiausiais poreikiais. Tikimasi, kad gaisras bus sėkmingai užgesintas ir žmonės galės greitai grįžti į savo namus.
5 km spinduliu nuo įvykio vietos rytoj neveiks mokymo įstaigos: Salininkų gimnazija (Vaikų g. 16), Salininkų darželis (Kalviškių g. 1), Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla (Vaduvos g. 14A), Vilniaus Panerių lopšelis-darželis (Juodšilių g. 10). Jau dabar vaikai ir švietimo įstaigų darbuotojai evakuojami.
Salininkų gimnazija ir darželis tampa gyventojų surinkimo punktais – ten savarankiškai renkasi į evakuacijos zoną patenkantys gyventojai. Gyventojai, kuriems reikia pagalbos evakuojantis, turi skambinti trumpuoju saugumo numeriu 19101.
Eismas ribojamas 2 km spinduliu aplink gaisro vietą: Baltosios Vokės g., Kirtimų g., Eišiškių pl., taip pat gatvės nuo Vaidotų, Pagirių gyvenviečių. Skatinama rinktis kitus maršrutus.
Priimti kiti sprendimai, suteikiant svarbiausią nelaimės likvidavimo pagalbą:
„Vilniaus vandenys“ jau šiandien pakeitė vandens spaudimą, kad ugniagesiai gautų daugiau vandens gesinimui;
Vilniaus viešojo transporto įmonės pasiruošusios esant poreikiui suteikti transportą gyventojų evakavimui;
„Grinda“ pasiruošusi priimti evakuotų gyventojų naminius augintinius;
Sveikatos įstaigos pasiruošusios siųsti mobilias brigadas evakuotiems gyventojams.
Kad visi procesai vyktų sklandžiau ir greičiau, skelbiama lokali ekstremalioji situacija adresu Baltosios Vokės g. 35.
Veiksmai prieš evakuaciją:
Išjunkite buitinius elektros prietaisus, užsukite dujas, užgesinkite atvirą ugnį.
Pasiimkite būtiniausius daiktus: asmens dokumentus, telefoną, pinigus, vaistus, pirmosios pagalbos rinkinį, maisto ir geriamojo vandens.
Uždarykite langus ir duris, kad dūmai kuo mažiau sklistų į vidų.
Evakuacijos metu:
Praneškite savivaldybei telefonu 19101: kur esate, kiek žmonių su jumis išvyksta. Tai padės koordinuoti pagalbą.
Judėkite statmenai vėjo krypčiai (į šoną nuo vėjo), kad išvengtumėte užteršto oro debesies.
Klausykite ugniagesių, policijos ir savivaldybės nurodymų per radiją, TV, pranešimus telefone.
Kvėpavimo takus saugokite drėgnu audiniu, respiratoriumi ar kauke.
Padėkite vaikams, senjorams, neįgaliesiems evakuotis.
Jeigu negalite ar neturite kur evakuotis, informuokite savivaldybę telefonu 19101 – likite patalpoje (aukštesniuose aukštuose, nes daug kenksmingų dujų būna arčiau žemės), užsandarinkite langus, duris, ventiliacijos angas, laukite oficialių nurodymų. Su jumis bus susisiekta.
Venkite grįžti į pavojingą zoną, kol nebus oficialaus leidimo.
Informacija apie sugrįžimą bus pateikta papildomai (Gyventojų perspėjimo ir informavimo pranešimu, TV, radijo pranešimais ir lt72.lt svetainėje).“
Ugniagesiams nepavyksta priartėti prie gaisro židinio
Kaip anksčiau žurnalistams teigė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovas Donatas Gurevičius, per gaisrą, kai sostinės pakraštyje užsidegė traukinio vagonai su dujomis, nukentėjo du žmonės. Vienas jų patyrė kūno nudegimus.
Anot jo, D. Gurevičiaus, ugniagesiams ir toliau nepavyksta priartėti prie gaisro židinio – liepsnojančių dujų rezervuaro ir traukinio vagonų. Tai padaryti, pasak jo, tebėra per daug pavojinga.
PAGD atstovas nurodė, kad šiuo metu aušinami dalis dujų rezervuarų, siekiant, kad gaisras neišplistų.
Be degančių 8 vagonų su dujomis, užsidegė ir dujų skirstymo stoties rezervuaras.
Ugniagesiai kol kas gaisro nėra lokalizavę.
Įvykio vietoje be gausaus tarnybų būrio dirba ir Lietuvos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aro“ pareigūnai. Jie vertina situaciją.
Kaip anksčiau teigė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, pirminiais duomenimis, gaisras galėjo kilti dėl darbo saugos taisyklių pažeidimo.
