Dėl lijundros Vilniuje vėlavo leistis LOT lėktuvas, gali vėluoti daugiau skrydžių

Kaip BNS teigė Lietuvos oro uostų (LTOU) atstovė Vitalija Ročė, orlaivis iš Varšuvos turėjo atvykti 16.15 val., tačiau Vilniuje nusileido 17.10 val.
„Mūsų žiniomis, dėl operacinių priežasčių skrydis vėlavo išvykti iš Varšuvos oro uosto, taip pat keliolika minučių suko ratus laukimo zonoje dėl nepalankių oro sąlygų – lijundros – nusileidimui Vilniaus oro uoste“, – BNS pranešė V. Ročė.
„Vėlavimai šiuo metu yra keliolikos minučių, tačiau orai yra labai permainingi ir situacija gali greitai pasikeisti (...), nes matome tokį trumpalaikį lietų, ledėjimą“ – pridūrė ji.
Anot LTOU atstovės, situacija šiuo metu dėl oro sąlygų nėra kritinė: „Turėjome tik vėlavimą keliolika minučių dėl intensyvaus lietaus (...), šiuo metu turime orlaivių, kurie laukia pakilimo ir tiesiog stebime oro sąlygas.“
Vilniaus oro uosto skrydžių informacija rodo, lėktuvai šiuo metu leidžiasi, tačiau yra pavienių vėlavimų.
„Visa oro uostų komanda dirba sustiprintu režimu, kad orlaiviai būtų tinkamai paruošti ir pakilimo-tupimo takas bei peronas būtų paruošti skrydžiams“, – BNS sakė V. Ročė.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, didžiojoje dalyje Lietuvos slenka kritulių ruožas – šlapio sniego apdraba ir lietus, formuojasi plikledis, antradienio naktį taip pat prognozuojamas sniegas ir šlapdriba, daug kur lijundra bei plikledis.
Naujausi komentarai