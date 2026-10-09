 „Civinity“ taps „Ryto“ didžiausia dalininke

„Civinity“ taps „Ryto“ didžiausia dalininke

2026-10-09 17:42
BNS inf.

Pastatų priežiūros, inžinerinių ir technologinių sprendimų grupė „Civinity“ taps didžiausia Vilniaus krepšinio klubo „Rytas“ dalininke sumokėdama 1,5 mln. eurų. 

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<span>„Civinity“ taps „Ryto“ didžiausia dalininke</span>
„Civinity“ taps „Ryto“ didžiausia dalininke / P. Adamovič / BNS nuotr.

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Klubo visuotiniame susirinkime pritarta grupės priėmimui nauja dalininke, penktadienį pranešė įmonė.

Jos teigimu, atlikus pirmąjį įnašą „Civinity“ įgyja 13 dalių, o įvykdžius dar du mokėjimus ji įsigis 41 balsą – 50,6 proc. „Ryto“ dalių.

Šiame straipsnyje:
rytas
krepšinio klubas Vilniaus Rytas
Civinity

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