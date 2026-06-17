Benkunskas apie siūlymą drausti prorusiškiems atlikėjams atvykti į Lietuvą: judame teisinga kryptimi

Kaip valstybė turime rūpintis ne tik apsauga nuo fizinės agresijos, bet ir kurti teisinius barjerus Rusijos minkštajai galiai“, – socialiniame tinkle „Facebook“ teigia V. Benkunskas.
„Tiesa, tai dar tik pirmas žingsnis – laukia ir daugiau balsavimų. Vis dėlto iš esmės judame teisinga kryptimi“, – rašoma sostinės mero įraše.
Jo teigimu, valstybės atsparumas šiuo klausimu turėtų būti sprendžiamas sistemiškai.
Jau seniai sakiau, kad turime kurti sisteminį atsparumą šioje srityje. Negalime gyventi taip, kad savivalda spręstų tokius atvejus po vieną vis ir vis kreipiantis individualiai į nacionalines institucijas, kai jau rinkoje paleista bilietų prekyba“, – nurodo V. Benkunskas.
ELTA primena, kad pastarąjį antradienį Seimas po pateikimo pritarė Vytauto Kernagio pateiktoms patobulintoms įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma neleisti į Lietuvą atvykti Rusijoje ir Baltarusijoje koncertinę veiklą vykdantiems atlikėjams.
Sulaukus Seimo pritarimo, į Lietuvą penkeriems metams būtų draudžiama atvykti prorusiškiems atlikėjams ir kitiems pramogų pasaulio atstovams, kurie vykdė kultūrinę, koncertinę, pramoginę ar su tuo susijusią veiklą Rusijoje, Baltarusijoje ar okupuotose Ukrainos teritorijose po aktyvaus karo pradžios – t. y. po 2022 m. vasario 24 d.
Tokį sprendimą siūloma priimti atsižvelgiant į tai, kad Seimo patvirtintoje Nacionalinio saugumo strategijoje Rusija ir Baltarusija yra įvardijamos kaip valstybės, keliančios pavojų ir grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui.
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