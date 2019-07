Bankrutavę mažieji kreditoriai įkando statybų milžinei

Iš dukterinės bendrovės "Dokaras" ji išsimokėjo per 4 mln. eurų dividendų, ši paskui bankrutavo, negrąžinusi kreditoriams varganų 93 tūkst. eurų. Tiesa, "Hanner" sprendimą apskundė aukštesnės instancijos teismui.

Kreditoriai dreba

Vieno iš UAB "Dokaras" kreditorių atstovas (vardas ir pavardė redakcijai žinomi) "Vilniaus dienai" trumpai papasakojo, kaip statybų gigantai elgiasi su mažomis įmonėmis, kurias pasamdo atlikti darbų. Jo minimos nedidelės bendrovės rangos sutartis su UAB "Hanner development" (taip tuo metu vadinosi "Dokaras", pavadinimas pakeistas 2011 m. rugsėjį – red. past.) buvo sudaryta dar 2007 m. dėl daugiabučių namų pamatų statybos. "Hanner" dukterinė bendrovė atsiskaitė ne už visus atliktus darbus – nesumokėjo maždaug penktadalio sutartos sumos, nes kilo ginčas dėl pamatų kokybės. Užsakovas nepasirašė dalies darbų priėmimo akto ir nusprendė pamatus stebėti 3 metus.

Netrukus prasidėjo ekonominė krizė, ypač skaudžiai smogusi šalies statybų sektoriui. Minima bendrovė jau bankrutuodama dėl "Hanner development" skolos kreipėsi į teismą, tačiau pergalę šventė tik po ilgo teismų maratono 2015 m., kai iš darbų užsakovo, jau persivadinusio į UAB "Dokaras", ieškovės naudai buvo priteista per 50 tūkst. eurų. Šį kreditorinį reikalavimą aukciono būdu perėmė kita bendrovė, bet teismo antstolis išsiaiškino, kad išieškoti skolos nėra iš ko. Bendrovė "Dokaras" neturi nei turto, nei pinigų, be to, prie jos slenksčio stovi dar keli "pamiršti" kreditoriai, tarp jų ir "Sodra" bei Valstybinė mokesčių inspekcija, su atitinkamai 71,6 euro ir 2 068 eurų reikalavimais.

V. Skaraičio / Fotobanko nuotr.

Pasak pašnekovo, per krizę daugelis bankrutuojančių statybininkų ir tiekėjų, kuriems buvo skolinga "Hanner" valdoma įmonė, pasirašinėjo taikos sutartis, sutikdami atgauti bent dalį pinigų. Pavyzdžiui, bankrutuojanti "Hefesto statyba" 2008 m. lapkritį atsisakė beveik 90 tūkst. eurų ieškinio, kad teismui įteisinus taikos sutartį atgautų bent 15,9 tūkst. eurų.

"Tokia praktika neretai taikoma ir dabar – didelės statybų bendrovės visaip vilkina atsiskaitymus už atliktus darbus savo pasamdytiems subrangovams, – teigė kreditorių atstovas. – Ieško priekabių dėl kokybės, garantijų užtikrinimui sulaiko mokėjimus, netgi gali įžūliai pareikšti: "Dabar sumokėti negaliu, reikia palaukti, ir ką tu man padarysi?" Daugelis tų "mažiukų" verčiau renkasi "žvirblį rankoje" – gerokai menkesnes sumas, nei aptarta sutartyse, nes ieškoti teisybės teismuose yra brangu, be to, ginčytis su įtakingais užsakovais reiškia, kad kitą kartą tavęs gali ir visai nesamdyti."

Per krizę – dividendai

Kas gi nutiko bendrovei "Dokaras", 2008 m. gavusiai per 21 mln. eurų pajamų, uždirbusiai kone 0,5 mln. eurų pelno ir balanse turėjusiai per 4,6 mln. eurų nepaskirstyto pelno, kad ji įklimpo į skolas rangovams?

Ogi vienintelė jos akcininkė bendrovė "Hanner" 2009 m. gegužę nusprendė išsimokėti dividendus – iš viso 4,344 mln. eurų. Nepaisant, kad šėlo ekonominė krizė ir kad "Dokaras" nebuvo atsiskaitęs su kreditoriais, kuriems mokėjimo terminai buvo suėję 2008–2009 metais – įmonėmis "Apdailos vizija", "Fundamentus", "GPK sistemos", "Idėjų ratas" (šiuo metu jau bankrutavusios – red. past.), "Morionis", "Esiga", "Lingera", "Medžio apdaila".

Dividendai vienintelei akcininkei "Hanner" užskaitų būdu buvo išmokami 2009, 2010 ir 2012 metais. Išmokėjus jų didžiąją dalį, nuo 2010 m. "Dokaras" beveik negavo pajamų ir praktiškai neturėjo lėšų visoms skoloms grąžinti.

Be nieko palikti kreditoriai teismuose ginčijo dividendų išmokėjimo teisėtumą, bet bylas pralaimėjo. Vis dėlto šių metų birželio pradžioje bendrovės "Dokaras" tyčinio bankroto klausimą nagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas į tai pažvelgė kitaip: akcininkas tikrai turėjo teisę išsimokėti dividendus, bet ar tai netapo pagrindine priežastimi, nuvedusia bendrovę į bankrotą? Teismas paskyrė ekonominę ekspertizę ir, remdamasis jos išvadomis, nusprendė, kad po dividendų išmokėjimo įmonė tapo neįgali atsiskaityti su kreditoriais, o jos vadovai nesiėmė jokių priemonių, kad ištaisytų padėtį.

Teismas pažymėjo, kad, priėmus sprendimą išmokėti 4,344 mln. eurų dividendų, kurie pagal Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas nebuvo išmokėti per vieną mėnesį, "Dokaro" pradelsti įsipareigojimai padidėjo iki 4,736 mln. eurų, todėl 2009 m. bendrovė tapo nemoki. Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertė konstatavo, kad bendrovė, turėdama tik 727,48 euro piniginių lėšų likutį, neturėjo galimybių išmokėti milijoninių dividendų, taigi sprendimas juos paskirti buvo neracionalus ir ekonomiškai nenaudingas bendrovei "Dokaras".

Atsikratė akcijų

Panašu, kad ir "Dokaro" akcininkei buvo akivaizdu, kad, išmokėjus dividendus ir per metus 14 kartų sumažėjus pajamoms, šiai įmonei likęs vienintelis kelias – žlugimas. Bet ji buvo parduota.

2014 m. pradžioje bendrovė "GKP sistemos" bandė iškelti "Dokarui" bankroto bylą dėl nuo 2008 m. besivelkančios menkos skolelės. Netrukus, vasario 14 d., vienintelė "Dokaro" akcininkė "Hanner" visas jos akcijas perleido fiziniam asmeniui Raimundui Purvinskui. Tačiau statybų milžinė vis dėlto pagelbėjo "Dokarui" išvengti bankroto bylos – balandžio 7 d. Vilniaus apygardos teismas patvirtino bendrovės "GKP sistemos" ieškinio atsisakymą, nes už "Dokarą" menkutę 263,3 euro skolą sumokėjo "Hanner" kontroliuojama bendrovė "H5 Development". Šiuo metu ir "gelbėtojos" padėtis keistoka – Registrų centro 2019 m. liepos 10 d. duomenimis, "H5 Development" buvo veikianti, nors neturėjo nė vieno darbuotojo ir buvo priskirta įmonėms, kurios 3 ir daugiau metų piktybiškai neteikia finansinių ataskaitų.

2016 m. bankroto byla "Dokarui" buvo iškelta dėl 19,2 tūkst. eurų skolos, kurią 2015 m. teismas priteisė bankrutavusiai bendrovei "Apdailos vizija". Šios įmonės reikalavimo teises perėmė UAB "Finasista". Nutartis dėl bankroto bylos įsiteisėjo 2016 m. rugsėjo 9 d., bankroto administratoriumi teismas paskyrė mažąją bendriją "Įmonės pabaiga". Gavęs tik dalį dokumentų, iš kurių buvo sudėtinga susidaryti aiškų vaizdą apie "Dokaro" finansus, ir sužinojęs, kad "Hanner" taip pat pretenduoja į kreditorius, nes liko neišmokėta daugiau kaip 123 tūkst. eurų dividendų, bankroto administratorius kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu.

"Hanner" beveik pavyko ir šį ginčą užglaistyti taikos sutartimi – pernai rugsėjį teismas ją buvo patvirtinęs, tačiau šių metų vasario 14 d. Lietuvos apeliacinis teismas tą nutartį panaikino, nustatęs, kad ji iš esmės pažeidžia ne tik bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus, bet ir viešąjį interesą. Mat taikos sutartimi siūlyta atsisakyti visų reikalavimų kaltiems dėl bankroto asmenims ir neginčyti sandorio, dėl kurio įmonė tapo nemoki. Pasak teismo, tai reiškia, jog iš esmės atsisakoma vykdyti Bankroto įstatymo nuostatas, o pati sutartis neatitinka reikalavimo taikyti abipuses nuolaidas ir naudinga tik "Hanner" ir buvusiems bendrovės "Dokaras" vadovams, kurie taip pat yra atsakovai byloje dėl tyčinio bankroto.