Vilniaus trumpųjų filmų festivalis atskleidžia konkursines programas

„Atsargiai, bet užtikrintai sugrįžtame į kino sales – po praėjusių virtualių metų norime žiūrovams vėl dovanoti pilnavertę kino patirtį. Tad 15–ajame festivalyje trumpųjų filmų gerbėjai galės rinktis jiems mieliausią ir patogiausią formatą: virtualias ar gyvas filmų peržiūras. Sausis įprastai būna gana „sausas“ kultūros renginių prasme, o mes kokybiško ir įdomaus turinio pasiūlysime su kaupu – vien konkursinėse programose varžysis beveik 40 filmų, tarp kurių – 10 lietuvių darbų. Artėjant festivaliui, žiūrovams atskleisime ir daugiau siurprizų – esame parengę įdomių specialiųjų programų“, – pasakoja Vilniaus tarptautinio trumpųjų filmų festivalio vadovė Rimantė Daugėlaitė–Cegelskienė.

„Kodėl taip sunku mylėti? Ar androidas gali tapti žmogumi? Kaip gali būti, kad žmogus gali šitiek daug iškęsti, bet didžiosios šventės su artimaisiais jam tampa didžiuliu iššūkiu? Tai – tik keletas klausimų, kuriuos kelia festivalyje pristatomi lietuviški filmai. Žiūrovai juose atras visko – juoko pro ašaras, nostalgiškų jaunystės prisiminimų, įtampos ir tikros dramos“, – intriguoja R. Daugėlaitė–Cegelskienė. „Šiemetiniuose lietuviškuose filmuose režisieriai išbando žanrinio kino galimybes – trilerį, socialinę dramą, komediją. Lietuvos kine tai nėra įprasta, tačiau dėl to tampa tik dar įdomiau.“

Dėl geriausio lietuviško trumpametražio filmo titulo sausį besivaržysiantys darbai suskirstyti į dvi nacionalines konkursines programas. Pirmąją programą pradės tarptautiniuose festivaliuose jau sužibėjęs Sauliaus Baradinsko filmas „Techno, Mama“, kurio pagrindinis veikėjas Nikita turi svajonę Berlyne aplankyti įžymųjį „Berghain“ klubą. Urtės Sabutytės filme „Apklausa“ žiūrovai praleis dieną komisariate kartu su prekybos žmonėmis bylą tiriančia jauna prokurore. Vytauto Pluko ir Domo Petronio filmas „Ieva“ nagrinės, kaip žmogus mėgina atkurti savo paties atvaizdą, Klemento Leono Davidavičiaus filme „Pelkė“ jaunai vienišai mamai būstą išnuomojęs žmogus tikėsis kažko daugiau, o Gretos Griniūtės filmo „Pirmas sekmadienis po pirmos pilnaties“ herojei Velykoms grįžus į Lietuvą nebus lengva.

Antroji lietuviškų trumpųjų filmų programa prasidės dviejų vidutinio amžiaus žmonių kelione į pasimatymą prie upės Jorūnės Greičiūtės kūrinyje „Viskas gerai“. Vytauto Katkaus „Miegamajame rajone“ žiūrovai kartu su dviem vaikystės draugais čia praleis paskutines dienas prieš išsikraustant, o Luko Kacinausko filme „Aš buvau Maksas“ kartu su pagrindiniu herojumi eis į jo pirmąjį internetinių pažinčių pasimatymą su Tadu. Justo Ramanausko filme „Tėtušis“ metų metus nebendravę žmonės turės rasti būdą namo pargabenti mirusio tėvo kūną, o Rinaldo Tomaševičiaus filme „Paskutinis kartas“ priklausomybės ligų gydymo kursą pradedanti porelė nutars dar kartelį „pagaudyti kaifą“.

Konkursinėms programoms Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų festivalis šiemet sulaukė apie 1500 filmų paraiškų iš viso pasaulio, festivalio rengėjai taip pat kruopščiai rinko filmus Kanų, Berlyno, Klermono–Ferano ir kituose prestižiniuose festivaliuose. Programa „Scenos iš šeimyninio gyvenimo“ visokiausiais kampais nagrinės kasdienes šeimyninio gyvenimo situacijas ir iššūkius, o į programą „Dėmesio!“ sugulė patys aštriausi ir nepatogiausi filmai, kuriuose – ir D. Trumpas, ir V. Putinas, ir COVID–19, ir Izraelio kariuomenė. Programa „Be išeičių, išskyrus vieną“ paklaus, ar patys pastebime, kad esame stebėtojai, o „Išsiilgę meilės“ pasakos apie kantrybės, pasiaukojimo ar tikėjimo laiminga pabaiga reikalaujančią meilę. Konkursinės programos „Pakeliui“ veikėjai mėgins keisti savo gyvenimą ar atrasti geresnį kitur, o „Pavojingo ruožo“ istorijos privers bent trumpam sulaikyti kvapą.

Filmus konkursinėms programoms atrinko režisierius, scenaristas Andrius Blaževičius, kino kritikė, žurnalistė Monika Gimbutaitė ir kino prodiuserė Klementina Remeikaitė. Prie festivalio programos sudarymo taip pat prisidėjo kino kritikė, žurnalistė Ieva Šukytė, režisierė, scenaristė, žurnalistė Jorė Janavičiūtė ir režisierius Paulius Stankevičius. Visus 15–ojo Vilniaus tarptautinio trumpųjų filmų festivalio filmus žiūrovai sausio 12–18 d. galės išvysti kino teatruose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Marijampolėje, Ukmergėje ir virtualiose namų kino platformose. Informaciją apie konkursines programas ir filmus galima rasti adresu www.filmshorts.lt.

Apie Vilniaus tarptautinį trumpųjų filmų festivalį

Vilniaus tarptautinis trumpųjų filmų festivalis yra vienas didžiausių išskirtinai tik trumpametražius filmus rodančių festivalių Baltijos šalyse. 2006 metais įkurtas festivalis tapo vienu iš nedaugelio kino renginių Lietuvoje, kuriame galima pamatyti tokią plačią naujausių trumpametražių filmų programą iš viso pasaulio. Festivalis kasmet žiūrovams pristato keliolika programų, kuriose rodomi stipriausi pastaraisiais metais sukurti darbai. Jį organizuoja lietuviškų trumpametražių filmų agentūra „Lithuanian Shorts“.

NACIONALINĖS KONKURSINĖS PROGRAMOS FILMAI

1. Apklausa (rež. Urtė Sabutytė, Lietuva, 2021, vaidybinis, 14 min.)

2. Aš buvau Maksas (rež. Lukas Kacinauskas, Lietuva, 2022, vaidybinis, 21 min.)

3. Ieva (rež. Vytautas Plukas, Domas Petronis, Lietuva, 2021, vaidybinis, 14 min.)

4. Miegamasis rajonas (rež. Vytautas Katkus, Lietuva, 2020, vaidybinis, 12 min.)

5. Paskutinis kartas (rež. Rinaldas Tomaševičius, Lietuva, 2022, eksperimentinis, 18 min.)

6. Pelkė (rež. Klementas Leonas Davidavičius, Lietuva, 2021, vaidybinis, 20 min.)

7. Pirmas sekmadienis po pirmos pilnaties (rež. Greta Griniūtė, Lietuva, 2022, vaidybinis, 15 min.)

8. Tėtušis (rež. Justas Ramanauskas, Lietuva, 2021, vaidybinis, 14 min.)

9. Techno, Mama (rež. Saulius Baradinskas, Lietuva, 2021, vaidybinis, 18 min.)

10. Viskas gerai (rež. Jorūnė Greičiūtė, Lietuva, 2020, vaidybinis, 17 min.)

TARPTAUTINĖS KONKURSINĖS PROGRAMOS FILMAI

1. Aš tau neaiškinu, aš tik sakau / I'm Not Telling You Anything, Just Sayin (rež. Sanja Milardovic, Prancūzija, Kroatija, 2020, vaidybinis, 18 min.)

2. Be abejonės / Zonder Meer (rež. Meltse Van Coillie, Belgija, 2020, vaidybinis, 14 min.)

3. Besaikė meilė / Binge Loving (rež. Thomas Deknop, Belgija, 2021, vaidybinis, 22 min.)

4. Bracha / Bracha (rež. Mickey Triest, Aaron Geva, Izraelis, 2020, vaidybinis, 13 min.)

5. Bumpt / Squish (rež. Xavier Seron, Belgija, 2020, vaidybinis, 21 min.)

6. Citadelė / Citadel (rež. John Smith, Jungtinė Karalystė, 2020, eksperimentinis, 16 min.)

7. Čiupk juos / Grab Them (rež. Morgane Dziurla-Petit, Švedija, 2020, vaidybinis, 13 min.)

8. Dėdė Tudoras / My Uncle Tudor (rež. Olga Lucovnicova, Belgija, Vengrija, Portugalija, Moldavija, 2021, dokumentinis, 20 min.)

9. Horacijus / Horacio (rež. Caroline Cherrier, Prancūzija, 2020, animacinis, 10 min.)

10. Kvietimas / An Invitation (rež. Hao Zhao, Yeung Tung, Kinija, 2021, vaidybinis, 13 min.)

11. Lėlė / Doll (rež. Elahe Esmaili, Iranas, 2021, dokumentinis, 31 min.)

12. Lu kaimynas / Lou’s Neighbour (rež. Victoria Lafaurie, Hector Albouker, Prancūzija, 2021, vaidybinis, 18 min.)

13. Meilės istorijos pakeliui / Love Stories on the Move (rež. Carina Dasoveanu, Rumunija, 2021, vaidybinis, 21 min.)

14. Misija: Hebronas / Mission: Hebron (rež. Rona Segal, Izraelis, 2020, dokumentinis, 23 min.)

15. Naya. Miškas turi tūkstantį akių / Naya - Der Wald hat Tausend Augen (rež. Sebastian Mulder, Nyderlandai, 2021, dokumentinis, 24 min.)

16. Naktinis vizitas / Night Visit (rež. Mya Kaplan, Izraelis, 2021, vaidybinis, 25 min.)

17. Natiurmortas / Still Life (rež. Carolina Astudillo, Ispanija, 2020, dokumentinis, 6 min.)

18. O anapus diena / Beyond is the Day (rež. Damian Kocur, Lenkija, 2020, vaidybinis, 26 min.)

19. Parduotuvės politika / Store Policy (rež. Sarah Arnold, Prancūzija, Šveicarija, 2020, vaidybinis, 17 min.)

20. Plaukikas / Swimmer (rež. Jonatan Etzler, Švedija, 2020, vaidybinis, 13 min.)

21. Sesės / Sisters (rež. Andrea Szelesová, Čekija, 2021, animacinis, 11 min.)

22. Suvenyras, suvenyras / Souvenir Souvenir (rež. Bastien Dubois, Prancūzija, 2020, animacinis, 15 min.)

23. Tai, ko nežinome apie Marjam / What We Don't Know About Mariam (rež. Morad Mostafa, Egiptas, 2021, vaidybinis, 25 min.)

24. Tanakos dienoraštis / Tanaka's Diary (rež. Filip Jacobson, Lenkija, Vokietija, 2021, hibridinis, 23 min.)

25. Tavo gatvė / Your Street (rež. Güzin Kar, Šveicarija, 2020, dokumentinis, 7 min.)

26. Tik Lili / Lili Alone (rež. Zou Jing, Kinija, Honkongas, Singapūras, 2021, vaidybinis, 22 min.)

27. Tylus žmogus / A Quiet Man (rež. Nyima Cartier, Prancūzija, 2021, vaidybinis, 14 min.)

28. Transporto operatoriai / VO (rež. Nicolas Gourault, Prancūzija, 2021, dokumentinis, 20 min.)

29. Vidinis pasaulis / The World Within (rež. Jean-Charles Finck, Sandrine Stoïanov, Prancūzija, 2020, animacinis, 19 min.)