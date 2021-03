Vilniaus taryba pritaria idėjai pastatyti paminklą A. Smetonai, tačiau siekia būti įtraukta į konkurso komisiją

Vilniaus miesto taryba siekia būti įtraukta į paminklo prezidentui A. Smetonai parinkimą ir aktyviai dalyvauti paminklo projekto konkurso komisijoje, sutarti dėl esminių principų ir sąlygų, sakoma pranešime.

Rezoliucijoje atkreipiamas dėmesys, kad į Kultūros ministerijos organizuoto projekto konkurso komisiją nebuvo įtraukti Vilniaus m. savivaldybės atstovai, o kūrėjų vertinimu konkursui paskirtas laikas buvo per trumpas. Be to, Vilniaus m. tarybos Švietimo ir kultūros reikalų komiteto ir Vilniaus m. tarybos Istorinės atminties komisijos išvadose minima, kad paminklui parinktas meninis ir architektūrinis sprendimas yra netinkami, nederinant paminklo statybų su miesto gyventojais bei savivaldybės atstovais.

Šiuo dokumentu miesto Taryba įsipareigoja per du mėnesius apsvarstyti ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl alternatyvių vietų paminklui prezidentui A. Smetonai pastatyti. Taip pat įpareigoja miesto savivaldybės administraciją dalyvauti paminklo projekto konkurso komisijoje.