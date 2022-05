Vilniaus dailės akademijoje vyks absolventų darbų parodos

Tai parodos „Nepažįstamieji tave nusivedė ir parodė, kur šiukšlės, o kur žvaigždės“ gegužės 30 d. – birželio 23 d. Vilniaus fotografijos galerijoje (Stiklių g. 4, Vilnius) ir „Nepažįstamieji: padarai ir istorijų pasakotojas“ gegužės 31 d. – birželio 18 d. „Prospekto“ galerijoje (Gedimino pr. 43, Vilnius).

Parodų autoriai: Šarūnas Rudys, Brigita Kasperaitė, Benedikta Rukaitė, Paulius Zavadskis, Gabija Pernavaitė ir Žygimantas Bėrontas (Vilniaus fotografijos galerija); Olga Astratova, Ieva Krikštoponytė, Agnė Žiūkaitė, Mantvydas Zaukas, Tata Frenkel („Prospekto“ galerija).

„Kažkodėl aš pajėgiu galvot tik apie melodijas, kurių kitiems dabar net nereikia, bet aš galiu tai paaiškint taip – aš irgi nebeturiu žodžių, kažkur žiūriu, o pasaulis žiūri į mus, ne naujiena. Mes su kolegom vienaip ar kitaip matuojam atstumus, leistinus, pernelyg rizikingus, tolimus, užpildančius, bet kokius, jau supratot, viskas, kas apakina, sujaudina, atima žodžius, padaro nematomą – žodžiu, apšviečia veidą ir kaip Patti Smith dainoj taria „the boy, the beast and the butterfly“ ar Leonardo Coheno žodžiais ji tave nusiveda prie upės ir parodo, kur žiūrėt tarp šiukšlių ir tarp gėlių. Turbūt tai viskas, nei jos, nei jų mes nepažįstam, turbūt tai nesėkmingas aprašymas, nes ir žodžių mažyn, ir nieko klausytis jau nebeįmanoma, ypač manęs.“

Taip baigia ir pristato savo meninius tyrimus Vilniaus dailės akademijos fotografijos, animacijos ir medijų meno (VDA FAMM) katedros magistrantūros programos „Fotografija ir medijos menas“ absolventai.

Parodų atidarymas: gegužės 30 d. 17 val. (Vilniaus fotografijos galerija); gegužės 31 d. 17 val. („Prospekto“ galerija).