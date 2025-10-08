Teatras tarp augalų: spektaklis ar ekspedicija?

Teatralai, Justas Tertelis ir Raimondas Klezys, spektaklį sukūrė specialiai šiai erdvei – VDU Botanikos sodo oranžerijai, kuri čia tampa ne tik fonu, bet ir aktyvia pasakojimo dalyve. Ši netradicinė teatro forma ypač patraukli vaikams, kuriems įprasta teatro aplinka gali pasirodyti per statiška ar formali. Žvarbią rudens dieną patekus į oranžeriją, kurioje žaliuoja šimtai augalų ir tvyro +23°C šiluma, pasijunti tarsi trumpam grįžęs į vasarą.
Vaikai žaismingai įtraukiami į veiksmą: jie tampa istorijų kūrėjais, atradėjais ir pasakotojais. Spektaklis atveria duris ne tik į naujas teatro formas, bet ir skatina smalsumą, domėjimąsi gamta, ugdo meilę gamtai.
„Kokias istorijas išgirstame klausydamiesi augalų? O kokias – patys galėtume jiems papasakoti?“ – klausia kūrėjai, kviesdami žiūrovus įsiklausyti ne tik į gamtą, bet ir į save.
Šiame spektaklyje nėra scenos – visas sodas tampa scena, o žiūrovai – aktyviais dalyviais. Kartu su kūrėjais vaikai ir suaugusieji leidžiasi į gyvą kelionę po oranžeriją, ieško augalų, kuria istorijas ir atranda netikėtus dalykus ne tik apie augalus, bet ir apie save bei artimuosius.
Tai ne tik kultūrinis įvykis – tai galimybė visai šeimai būti kartu, žaisti, stebėtis, dalintis prisiminimais ir kurti naujus. Pasak organizatorių, šie du spektaklio parodymai – paskutiniai ir daugiau kartojami nebus.
Spektaklio premjera įvyko 2024 m. netradicinio teatro festivalio „Namas Nr. 5” metu. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
Bilietus galima įsigyti svetainėje www.namaskurti.lt
