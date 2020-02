T. Turunen Vilniuje pristatys savo kalėdinį koncertą „Christmas Together“

Ryškiausia simfoninio roko žvaigždė ruošia publikai specialią kalėdinę programą „Christmas Together“, kurioje klasikiniai kalėdiniai kūriniai („Feliz Navidad“, „Happy Christmas (War Is Over)“ ar net ikoniška „Ave Maria“) skambės neįtikėtinai naujoviškai ir įdomiai.

Dainų kūrėja ir atlikėja T. Turunen devynerius metus buvo bene garsiausios suomių grupės „Nightwish“ vokalistė, stovėjusi prie grupės ištakų, su ja įrašiusi 5 albumus ir pelniusi daugybę auksinių ir platininių apdovanojimų.

T. Turunen – viena garsiausių Suomijos žvaigždžių ir tikras deimantas simfoninio metalo ir roko muzikoje. Turinti trijų oktavų balso diapazoną, stipraus lyrinio soprano savininkė studijavo vokalą Sibelijaus akademijoje Helsinkyje ir Karlsrujės muzikos universitete. Išpopuliarėjusi su suomių simfoninio metalo grupe „Nightwish“, vėliau dainininkė susikoncentravo į solinę karjerą, leisdama tiek simfoninio roko, tiek klasikinės muzikos albumus. Tačiau Tarja nebūtų savimi, jei gerai žinomos kompozicijos jos atlikime skambėtų taip, kaip mes įpratę jas girdėti.

Įdomu, jog jau pirmajame soliniame Tarjos albume „Henkäys Ikuisuudesta" (2006), kuris Suomijoje tapo dukart platininiu, skamba įvairios kalėdinių dainų versijos. Po simfoninio roko albumų serijos, 2015 m. išleidžiamas rinkinys „Ave Maria – En Plein Air“ – dvylika pačios žinomiausios pasaulyje maldos „Ave Maria“ versijų.

2017 m. Tarjos diskografija pasipildo albumu „From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas)”, kuriame 11 klasikinių Kalėdų kūrinių nusidažė tamsesniu vokaliniu atspalviu. Portalo „My Global Mind“ kritikas rašo: „Tai geriausia, ką galėjo sukurti atlikėjas, ne tik per pakankamai ilgą laiko tarpą, bet ir tikriausiai per visą istoriją. Tarja, savo stipraus balso galia ir akompanuojant orkestrui, sugeba taip talentingai subalansuoti šiuos trapius kūrinius, jog klausytojas turi galimybę vienu metu pajusti ir šilumą, ir šiurpulį“.

Neverta abejoti, jog „Christmas Together“ padovanos ne tik malonų šventinį jaudulį, bet ir nustebins unikaliu ir tik T. Turunen būdingu skambesiu.

Koncertas vyks 2020 m. gruodžio 20 d. Vilniaus koncertų salėje „Compensa“.