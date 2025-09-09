 Sostinės gyventojai ir svečiai kviečiami į pokalbių ciklą „Aš esu Vilnius“

Sostinės gyventojai ir svečiai kviečiami į pokalbių ciklą „Aš esu Vilnius“

2025-09-09 11:38
Pranešimas spaudai

VšĮ „Vilnius, UNESCO literatūros miestas“ padalinyje – Pamėnkalnio viloje – organizuojamas išskirtinis pokalbių ciklas „Aš esu Vilnius“, skirtas sostinei ir ją kuriantiems žmonėms. Rugsėjo 11 ir 25 d. 18 val. vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami į susitikimus, kurių metu istorijos apie Vilnių atsiskleis per asmenines patirtis, ryšius ir prisiminimus.

Sostinės gyventojai ir svečiai kviečiami į pokalbių ciklą „Aš esu Vilnius“
Sostinės gyventojai ir svečiai kviečiami į pokalbių ciklą „Aš esu Vilnius“ / Pranešimo autoriaus nuotr.

Pokalbiai apie miestą ir žmones

„Vasarą surengėme tris pokalbių ciklo „Aš esu Vilnius“ susitikimus ir jie sulaukė didelio susidomėjimo. Džiugu, kad žmonės ne tik ateina, bet ir sugrįžta, atsiveda draugų, įsitraukia į diskusijas, dalijasi savo patirtimi – taip po truputį kuriasi bendruomenė. Pokalbių apie miestą, kuriuose kalbasi skirtingas miesto patirtis turintys miesto gyventojai, labai reikėjo, todėl su dar didesniu džiaugsmu kviečiame vilniečius ir miesto svečius prisijungti prie artėjančių susitikimų Pamėnkalnio viloje“, – teigia VšĮ „Vilnius, UNESCO literatūros miestas“ direktorė Rūta Elijošaitytė-Kaikarė.

„Aš esu Vilnius“ ciklo renginiuose susitinka įvairių kartų, patirčių ir profesijų žmonės, o su sostine juos sieja ypatingas asmeninis ryšys. Apie savo Vilnių pasakoja tiek gerai žinomi, tiek mažiau viešumoje matomi vilniečiai – tie, kurie aktyviai kuria šį miestą. Pokalbiai vyksta Pamėnkalnio vilos svetainėje arba kieme – siekiama atverti šias daugeliui dar mažai pažįstamas, bet ypatingas miesto erdves ir pakviesti jas atrasti iš naujo. 

Pranešimo autoriaus nuotr.

Rugsėjo pokalbiai Pamėnkalnio viloje

Rugsėjo 11 d. 18 val. „Aš esu Vilnius“ renginyje diskutuos vertėja Kristina Kačkuvienė ir poetas, vertėjas Rimas Užgiris. Pašnekovai pažvelgs į miestą iš asmeninių ir profesinių patirčių perspektyvų: Kristina – antros kartos vilnietė, o Rimas, 40 metų gyvenęs JAV, Lietuvos sostinėje praleido jau 12 metų ir laiko save tikru vilniečiu.

Rugsėjo 25 d. 18 val. įvyks architekto Dainiaus Juozėno ir matematiko Rimanto Vaicenavičiaus pokalbis.

Pranešimo autoriaus nuotr.

Abu susitikimai organizuojami Pamėnkalnio viloje (Pamėnkalnio g. 34) – išskirtinėje miesto erdvėje, kuri tampa atvira vilniečių susitikimams, pokalbiams ir refleksijoms apie miestą. Kiti pokalbių ciklo „Aš esu Vilnius“ renginiai planuojami spalį. 

Šiame straipsnyje:
Vilnius
sostinė
Pamėnkalnio vila
pokalbių ciklas
„Aš esu Vilnius“

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų