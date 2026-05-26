 Prasideda šešias dienas truksiantis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“

Prasideda šešias dienas truksiantis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“

2026-05-26 07:17
BNS inf.

Vilniuje antradienį prasideda 53-iasis tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“, pakviesiantis į kelias dešimtis renginių.

<span>Prasideda šešias dienas truksiantis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“</span>
Prasideda šešias dienas truksiantis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“ / BNS nuotr.

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Šiemetinėje festivalio programoje – atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos ir Portugalijos koncertai, instrumentinė muzika, įtraukiantys ratavimai, polifoninio giedojimo tradiciją atskleidžiantis sutartinių takas ir 175-osioms Jono Basanavičiaus gimimo metinėms bei Kanklių metams skirti renginiai, pranešė organizatoriai – Vilniaus etninės kultūros centras.

Antradienį, pirmąją festivalio dieną, Katedros aikštėje suksis rateliai ir bus rengiami žaidimai, trečiadienį Alumnato kieme skambės tradicinis „Pasidainavimų vakaras“, ketvirtadienį vyks lietuvių ir užsienio folkloro ansamblių kūrybinės dirbtuvės bei naktišokiai, penktadienį – Kanklių metams skirtas koncertas, šeštadienį Bernardinų sode šurmuliuos tautodailės darbų bei kulinarinio paveldo mugė, veiks Amatų kiemas ir skambės liaudies dainos ir sutartinės.

Paskutinę festivalio dieną, sekmadienį, folkloro ansambliai pasipils po Vilniaus senamiesčio skverus, aikštes ir kiemelius, paskui susijungs bendroms eitynėms, o vakare dalyvaus baigiamajame koncerte.

Visi festivalio renginiai nemokami.

Festivalis „Skamba skamba kankliai“ gyvuoja nuo 1973 metų ir yra vienas iš nedaugelio Europoje vykstančių autentiškos etninės muzikos renginių.

Šiame straipsnyje:
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