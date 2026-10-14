Po Pasaulinės baltosios lazdelės dienos – premjerinis spektaklis „Nematomas pasaulis“

Kai šalia esantis žmogus tampa nematomas
Šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame bendravimas vis dažniau persikelia į ekranus, vis dar susiduriame su vienišumu, patyčiomis ir socialine atskirtimi. Kartais žmogus, esantis visai šalia, lieka nepastebėtas – jo nepažįstame, neišgirstame ir nesistengiame suprasti.
Apie tai pasakoja spektaklis „Nematomas pasaulis“. Jo centre – neregys žmogus, kasdien susiduriantis su aplinkinių patyčiomis, gailesčiu ir išankstinėmis nuostatomis. Net artimiausi kaimynai pirmiausia pastebi jo negalią, tačiau ilgą laiką nepamato paties žmogaus – jo jausmų, svajonių, gebėjimų ir gerumo.
Nepaisydamas skaudžių patirčių, spektaklio veikėjas nepraranda tikėjimo žmonėmis ir gebėjimo pastebėti kitų jausmus. Jis kepa pyragus, verda arbatą, žaidžia žaidimus, susiranda draugų ir moka džiaugtis gyvenimu – kaip ir kiekvienas iš mūsų.
Jo pasaulis kitoks, tačiau ne mažiau spalvingas. Jis kupinas garsų, kvapų, prisilietimų ir netikėtumų. Tai pasaulis, kuriame nebūtina matyti akimis, kad galėtum pažinti, suprasti ir būti šalia.
Pamažu keičiasi ir aplinkiniai. Spektaklis kviečia susimąstyti, kiek dažnai mūsų požiūrį į kitą žmogų lemia išankstinės nuostatos ir kaip sunku kartais pamatyti asmenybę, kai dėmesį užgožia negalia.
Teatras, kuris kviečia pažinti ir kalbėtis
„Nematomas pasaulis“ kalba ne tik apie regėjimo negalią. Tai pasakojimas apie kiekvieno žmogaus poreikį būti priimtam, išgirstam ir suprastam. Spektaklyje nagrinėjamos patyčių, draugystės, empatijos, kitoniškumo priėmimo ir socialinės atskirties temos. Kartu žiūrovai kviečiami susimąstyti apie technologijų įtaką mūsų bendravimui ir vis rečiau patiriamą gyvą ryšį.
Svarbią vietą spektaklio meninėje kalboje užima garsas, muzika, šviesos ir tamsos santykis, judesys bei kiti jutiminiai elementai. Jie kuria savitą atmosferą ir leidžia žiūrovams pažinti kitokį pasaulio pajautimą.
Spektaklis skirtas paaugliams ir jaunimui, tačiau jo keliami klausimai aktualūs ir tėvams, mokytojams bei visiems, norintiems geriau suprasti kitą žmogų.
„Tai pažintis. Tai dar vienas tiltas.“
„Šis spektaklis skirtas paaugliams ir jaunimui pažinti neregio pasaulį. Šio spektaklio eskizai jau parodyti keliose mokyklų bendruomenėse. Sužavėjo jaunimo tikras atvirumas, nuoširdus susidomėjimas ir nustebimas, kiek daug nežinota: kokios technologijos padeda neregiams. Vaikai su begaliniu užsidegimu po spektaklio smalsavo, tyrinėjo įvairias priemones. Tai pažintis. Tai dar vienas tiltas“, – sakė spektaklio režisierė Šviesa Šulc, Naujajam teatrui vadovaujanti ir teatrą kurianti jau 18 metų.
Pati režisierė yra regos negalią turinti teatro kūrėja. Todėl spektaklis gimsta ne tik iš meninės, bet ir iš asmeninės patirties – siekio kalbėti apie tai, kaip visuomenė mato žmogų su negalia ir kiek dažnai tame matyme lieka nepastebėtas pats žmogus.
„Sustokime. Atjunkime technologijas. Pamatykime.“
Spektaklyje vaidinantis Olegas Dlugovskij atkreipė dėmesį į kitą svarbią kūrinio temą – mūsų santykį su technologijomis:
„Sustokime. Atjunkime technologijas. Apsižvalgykime. Patyrinėkime. Pajauskime. Pamatykime ne tik akimis, bet ir širdimi.“
Šis kvietimas ypač aktualus jaunam žmogui, kasdien gyvenančiam tarp ekranų, pranešimų ir virtualaus bendravimo. Spektaklis skatina iš naujo atrasti tai, kas atrodo paprasta, bet tampa vis rečiau patiriama – gyvą pokalbį, dėmesį kitam žmogui, empatiją ir tikrą buvimą šalia.
Spalio 17-ąją – „Nematomas pasaulis“ Vilniuje
„Nematomas pasaulis“ bus rodomas 2026 m. spalio 17 d. 13 val. Naujajame teatre, Kamerinėje salėje, A. Jakšto g. 9, Vilniuje.
Spektaklio trukmė – apie 50 min. Spektaklis skirtas paaugliams ir jaunimui, tačiau jo keliami klausimai aktualūs ir tėvams, mokytojams bei visiems, norintiems geriau suprasti kitokį žmogaus pasaulį.
Spektaklio kūrybinė komanda
Režisierė: Šviesa Šulc
Scenarijaus autoriai: Šviesa Šulc, Božena Burokienė
Scenografija ir kostiumai: Edera Kutniauskytė
Kompozitorius: Laurynas Bertulis
Vaidina: Šviesa Šulc, Kevinas Bartušas, Olegas Dlugovskij, Artūras Bardzilauskas
Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.
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