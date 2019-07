Po balso traumos Jazzu grįžta su dar didesne jėga: visų palaikymas labai padėjo

Dėl sveikatos problemų turėjusi perkelti ankstesnį koncertą, Justė yra visiems labai dėkinga už palaikymą. „Dabar jaučiuosi kur kas geriau ir tęsiu savo muzikos kelią. Su nekantrumu laukiu, kada vėl pasimatysiu su savo klausytojais, vėl dainuosiu jiems iš visos širdies. Supratau, kad scena yra mano namai ir kai tai pasitraukia, jautiesi labai vienišas, tad visų palaikymas man labai padėjo. Ačiū gerbėjams, kad galiu būti, galiu dainuoti ir, kad jaučiuosi reikalinga“, – sakė Justė.

Šeštadienį Vilniaus širdyje koncertuosianti atlikėja grįžta su puikia nuotaika ir nusiteikusi praleisti ypatingą vakarą su savo gerbėjais. „Esu be galo pasiilgusi muzikos ir savo klausytojų. Kaip visada sakiau, Valdovų rūmų erdve man yra labai sava, ten puikiai jaučiuosi. Be to, kartu su manimi scenoje pasirodys dar daugiau profesionalių muzikantų. Be jau minėtų violončelės ir fortepijono, scenoje bus būgnai, elektrinė bei bosinė gitaros, o viską dar labiau sustiprins nuostabūs pritariantieji vokalai. Bus labai gražu, todėl ypatingai laukiu šio koncerto. Pasimatysime labai greitai“, – artėjančiu koncertu džiaugėsi Justė.

Scenoje Jazzu kaskart visą save atiduoda muzikai, o profesionalumas neatsiejama jos pasirodymų dalis, tad nekyla abejonių, kad liepos 27 d. klausytojų lauks vienas žaviausių vasaros koncertų.

Bilietus į liepos 27 d. vyksiantį Jazzu koncertą festivalyje „Midsummer Vilnius“ galima įsigyti „Bilietai.lt“ bilietų pardavimo kasose arba internetu www.bilietai.lt. Daugiau informacijos apie festivalį „Midsummer Vilnius“ „Facebook“ paskyroje ir internetiniame puslapyje www.midsummervilnius.com.