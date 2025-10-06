Neįtikėtina: Jessica Shy skelbia didžiausią savo karjeros koncertą

„Pastaruoju metu vis girdžiu pasmalsavimų, kodėl dar nerengiame koncerto Vingio parke. Nenorėjau to daryti per anksti – turėjome jam subręsti, užaugti, suburti klausytojų jūrą ir tik tuomet drąsiai žengti ten. Pagaliau jaučiu, jog tam atėjo laikas.
Manau, kad neišvengiamai tai bus daugiausia iššūkių pareikalausiantis renginys, kokį esame kada nors ruošę, bet kartu – absoliutus istorinis įvykis mums patiems, kurį įsirašysime į savo gyvenimus kaip akimirką, dėl kurios beprotiškai didžiuosimės. Nežinia, ar dar kada bus toks pats“ – atviravo atlikėja.
Šią vasarą Jessica Shy jau spėjo pasiekti įspūdingą rekordą – net trys pilnai išparduoti koncertai Vilniaus Kalnų parke subūrė dešimtis tūkstančių atlikėjos gerbėjų. Skelbiama, kad dar niekada jokiam Lietuvos muzikos scenos atlikėjui ar grupei to nepavyko padaryti. Svarbu paminėti, kad pastarieji koncertai vos tik paskelbus jų datas buvo išparduoti žaibiškai – tam neprireikė nei kelių dienų.
Vos prieš metus Kauno Dariaus ir Girėno stadione nugriaudėjo ir kol kas didžiausias Jessicos Shy koncertas, kuriame dalyvavo daugiau nei 40 tūkst. gerbėjų. „Po to vakaro jaučiausi labiau pasikrovusi nei išsekusi. Norėjau dar likti scenoje, nes žmonės nenorėjo išeiti. Šiuo metu jaučiu kūrybinį pakilimą ir naujus vėjus. Vasaros koncertai visada ypatingi,“ – tuo metu dalinosi atlikėja.
Per pastaruosius metus Jessica Shy tapo neabejotina Lietuvos pop scenos lydere. Ji du kartus iš eilės pripažinta „Metų atlikėja“ prestižiniuose M.A.M.A. muzikos apdovanojimuose, o jos kūriniai – „Apkabink“, „Tyliai pakuždėk“, „Šokam lėtai“ ir „Dėl tavęs“ – YouTube platformoje skaičiuoja dešimtis milijonų perklausų.
Šių metų M.A.M.A. apdovanojimuose atlikėja pelnė net keturias statulėles, o pernai triumfavo šešiose kategorijose, tarp jų – „Metų atlikėjos“, „Metų albumo“ ir „Metų dainos“. Tokie įvertinimai tik dar kartą įrodo, kad Jessica Shy – viena ryškiausių ir geidžiamiausių atlikėjų šiandieninėje Lietuvos scenoje.
Ankstesni Jessica Shy koncertai Klaipėdos vasaros estradoje ir žiemos turo „Pasaka“ metu arenose buvo išparduoti dar gerokai iki renginio dienos.
„Kviečiu visus, kurie laukia naujų koncertų, ir tuos, kurie dar nėra susipažinę su mano muzika, žengti kartu į Vingio parką ateinančią vasarą ir kurti šią istoriją drauge“ – dalijosi atlikėja.
Bilietus į Jessica Shy koncertą bus galima įsigyti nuo šio penktadienio (spalio 10 d.) 10 val. ryto.
Vienintelis Jessica Shy koncertas Vilniaus Vingio parke įvyks 2026 d. rugpjūčio 29 d. Koncertą pristato renginių organizatorius „ Live Nation Lithuania“.
